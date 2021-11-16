الكويت: تكليف ولي العهد بتعيين رئيس الوزراء ومنحه صلاحية اقتراح القوانين والتصديق عليها

أفاد مرسوم نشر اليوم بأن ولي عهد الكويت سيعين رئيس الوزراء بموجب مسؤوليات مخولة له بشكل مؤقت من أمير البلاد الذي قبل استقالة الحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع.

كما فوض الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي طلب أمس من أخيه غير الشقيق وخليفته تولي بعض المهام الدستورية، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح لاقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها لمجلس الأمة وفقا لما ذكرت "رويترز".