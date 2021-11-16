تهامة : قرار قضائي بإلزام "الصرامي" و "كنائن" بدفع 5 ملايين درهم

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق صدور حكم إبتدائي من محاكم دبي الإبتدائية اليوم بإلزام ناصر الصرامي بدفع 3,825,733 درهم إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية و حتي تمام السداد وإلزام "كنائن" بأن تؤدي إلى "تهامة" 1,217,925 درهم إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وألزمت كل مدعى عليه بمصاريف طلبه و 500 درهم مقابل أتعاب المحاماه.

وكانت شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة قد قامت برفع الدعوى ضد ناصر الصرامي للتعويض عن الإضرار التى تسبب بها أثناء إدارته لشركة تهامة جلوبال بدبي (شركة زميلة) بصفته مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة تهامة جلوبال.

كما تضمنت الدعوى مطالبة شركة كنائن للتجارة العامة بأن تؤدى لشركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق مبلغ 1,217,925 درهم إماراتى إلتزمت بسدادها لتمويل النشاط التشغيلي لشركة تهامة جلوبال منطقة حرة بموجب العقد الموقع ما بين الطرفين.