الجاسر: اتفاقيات مجموعة الخطوط السعودية تدعم برامج التوطين وترسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة مجموعة الخطوط السعودية صالح بن ناصر الجاسر، أن الاتفاقيات الكبرى والمتنوعة التي وقعتها مجموعة الخطوط السعودية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران في العالم خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021، سيكون لها انعكاسٌ إيجابي على تطوير خدمات الأسطول، وتعزيز كفاءته التشغيلية والتنافسية، والمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح إن اختيار "هانيويل العالمية" للشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران لتكون مركزها العالمي للصيانة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كأول مركز معتمد خارج أوروبا وأمريكا، يعد تتويجاً وثقة عالمية بالقدرات السعودية الرائدة في صناعة الطيران، وسيكون المركز منصة إقليمية لجميع المشغلين من داخل وخارج المنطقة، مضيفاً إن توقيع الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران مع شركة "ليوناردو العالمية "اتفاقية مشتركة لتعزيز خدمات الصيانة للأسطول المتنامي من طائرات AW139 الذي من المتوقع أن يكون عدد الطائرات فيه من هذا الطراز (60) طائرة مروحيه بنهاية 2022م سيسهم في دعم قطاع السياحة والاستثمار وخدمات الإسعاف الجوي.

وأفاد، أنه بموجب الاتفاقية النوعية، ستباشر الشركة مرحلة التأهيل لتصبح مركز خدمة "ليوناردو" معتمدا للصيانة الأساسية لطراز AW139 الذي يعد الأكثر مبيعاً في المملكة والمنطقة، وتشمل الاتفاقية كذلك إضافة طرازات أخرى مستقبلية من المصنع مثل AW169 و AW609 TiltRotor، كما تتضمن الاتفاقية تطوير البنية التحتية والفنية وتوطين صيانة طائرات الهيليكوبتر وقطع غيارها، مع تطوير وتدريب الأيدي العاملة في مجال النقل العمودي المتخصص.

وأشار الجاسر إلى أن جميع هذه الاتفاقيات المتعددة مع كبرى مصانع الطيران والنقل الجوي ستدعم برامج التوطين والمحتوى المحلي، وتوسِّع الشراكة مع القطاع الخاص العالمي والمحلي، لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يُحقق مستهدفات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

