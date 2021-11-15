الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد .. 10.075 مقابل الدولار

هبطت الليرة التركية نحو 0.8 في المائة أمس إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.075 مقابل الدولار الأمريكي، مع تضررها من مخاوف بشأن خفض آخر للفائدة من البنك المركزي التركي هذا الأسبوع.

وخسرت الليرة أكثر من 25 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الجاري، فيما يرجع بشكل رئيس إلى القلق بشأن السياسة النقدية، بالنظر إلى دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة، وتغييراته المتكررة في قيادة البنك المركزي.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس إلى 15 في المائة هذا الأسبوع، بحسب استطلاع للرأي أجرته "رويترز"، حتى على الرغم من بقاء التضخم قرب 20 في المائة.

وتفاقم هبوط الليرة أخيرا أيضا مع ارتفاع الدولار بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة.

إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس تراجع إنتاج السيارات في تركيا خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 28.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 108078 سيارة.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن النشرة الشهرية لاتحاد مصنعي السيارات في تركيا القول "إن إنتاج سيارات الركوب تراجع خلال الشهر الماضي 32.6 في المائة سنويا إلى 64637 سيارة".

في الوقت نفسه زاد إجمالي إنتاج السيارات في تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2.5 في المائة سنويا، في حين تراجع إنتاج سيارات الركوب خلال الفترة نفسها 5.3 في المائة سنويا.

وتراجعت صادرات السيارات التركية خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 16.4 في المائة سنويا إلى 87027 سيارة.