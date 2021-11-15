بدء التداول في بورصة بكين الجديدة .. تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة

بدأ التداول في سوق جديدة للبورصة في بكين تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة أمس، وتمثل دعما للشركات الأصغر في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتنفيذ السلطات حملة أمنية ضد شركات التكنولوجيا العملاقة.

وبحسب "الفرنسية"، بدأ تداول أسهم أكثر من 80 شركة في بورصة بكين، التي ستلعب دورا مكملا لسوقي البورصة الرئيستين في شنغهاي وشينزين عبر توفير منصة للشركات الأصغر التي لطالما واجهت صعوبات في الحصول على التمويل من المصارف.

وذكرت وسائل إعلام صينية أمس أن أسهم نحو عشر شركات جديدة أدرجت في البورصة ارتفعت لأكثر من 60 في المائة، ما أدى إلى تعليقها موقتا.

وحققت شركة تصنيع قطع السيارات Henan Tongxin Transmission Co أعلى المكاسب، فارتفعت أسهمها بنحو 494 في المائة بحلول موعد إغلاق البورصة، فيما ذكر الإعلام أن الأسهم العشرة الجديدة ارتفعت بمعدل بلغ نحو 200 في المائة مقارنة بسعر طرحها.

ولن يسمح للأسهم بالارتفاع أو الانخفاض بأكثر من 30 في المائة في يوم تداول واحد في البورصة، لكن لفتت تقارير صدرت في وقت سابق إلى أنه لن يتم وضع حد في اليوم الأول من التداول.

وذكر الإعلام الرسمي أن عشر شركات أدرجت أخيرا تسببت بتعليق التداول موقتا عندما ارتفعت أسهمها بأكثر من 60 في المائة.

وأفاد رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يي هويمان خلال حفل الافتتاح أن السوق الجديدة مهمة "لتوفر الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم التنمية المدفوعة بالابتكار".

وأعقب البورصة الجديدة إطلاق مجلس أشبه بـ"ناسداك" في بورصة شنغهاي في 2019 يركز على العلوم والتكنولوجيا.

وتأتي في وقت تتحرك فيه السلطات لتطوير أسواق رأس المال في البلاد في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وبينما تنفذ بكين حملة أمنية ضد عمالقة التكنولوجيا في مسعى للسيطرة على نمو القطاع، مشيرة إلى سوء استخدامه للبيانات وممارساته الاحتكارية.

وتوفر بورصة بكين مساحة لزيادة رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتستقطب الشركات التي تتصدر بورصة الأسهم الوطنية وعروض الأسعار الصينية NEEQ، التي تأسست في 2012.

وتعد NEEQ منصة أولية لتداول الأسهم خارج البورصة بما يسمح للشركات بجمع الأموال قبل إدراجها في البورصة.

ونقلت 71 شركة من NEEQ التي يطلق عليها "المجلس الثالث الجديد" إلى بورصة بكين فيما أدرجت عشر شركات أخرى مباشرة.

وتسمح قواعد بورصة بكين لها بمعالجة الطلبات بشكل أسرع من بعض المجالس الأخرى.

وقال هونج هاو من شركة "بوكوم إنترناشونال" للخدمات المالية لفرانس برس إنه "ما زال من المنتظر" معرفة النجاح الذي ستحققه البورصة على الأمد الطويل.

وأفاد "يجب أن تكون لديك شركات ذات مصداقية ليتم إدراجها في البورصة، لإثارة ما يكفي من الاهتمام".

وسبق أن أدرجت شركات صينية عديدة مثل "علي بابا" و"بايدو" الصينيتين في البورصات الأمريكية الأكثر تطورا.

لكن بكين تضغط على الشركات لطرح أسهمها محليا، فيما تواجه الشركات الصينية التي تأمل بتداول أسهمها في الولايات المتحدة قيودا متزايدة من الهيئات الناظمة هناك في ظل تعمق المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.

إلا أن هونج كونج تبقى الأكثر جاذبية بالنسبة للشركات الصينية الكبيرة الراغبة في تداول أسهمها خارج البر الرئيس، بحسب مراقبين.