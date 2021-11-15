لاجارد: التضخم سيتراجع كلما انتعشت الاقتصادات .. التحرك لمنع ارتفاع الأسعار ليس الرد المناسب

ضاعفت، كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من تقييمها، الذي يفيد بأن التضخم في منطقة اليورو سيتراجع كلما انتعشت الاقتصادات، ليتراجع إلى ما دون هدف الـ2 في المائة على المدى المتوسط.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن لاجارد قولها للنواب في البرلمان الأوروبي، أمس "في ظل استمرار الانتعاش وتراجع الاختناقات في سلاسل التوريد، يمكننا أن نتوقع أن يعود ضغط الأسعار على السلع والخدمات إلى طبيعته".

يشار إلى أن التضخم في منطقة اليورو هو الأسرع منذ 2008، حيث يأتي مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد، وغيرها من الآثار المرتبطة بتفشي وباء كورونا.

وقالت لاجارد إن التحرك الآن لمنع ارتفاع الأسعار لن يكون الرد المناسب، مشيرة إلى ضرورة انتظار "الأفق الزمني الذي تكون فيه السياسة النقدية فعالة".

ويتفق عديد من خبراء الاقتصاد مع البنك المركزي الأوروبي، فيما يتعلق بأنه سيتراجع إلى أقل من هدف 2023، ولكن هناك ذعر في بعض أركان المنطقة بشأن ارتفاع الأسعار.

وارتفع التضخم في منطقة اليورو بأسرع مما كان متوقعا سابقا هذا العام والعام المقبل، قبل أن ينخفض كثيرا إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي في 2023، وفقا لاقتصاديين استطلعت آراؤهم.

وسيصل ارتفاع أسعار المستهلكين إلى ذروته عند 4.2 في المائة في أواخر الربع الأخير هذا العام، وهو ما يزيد على التوقعات السابقة "3.6 في المائة"، حسبما قال الاقتصاديون في الاستطلاع.

وبعد ذلك بعام، سينخفض المعدل بأكثر من النصف إلى 1.6 في المائة، وهو ما يقل عن هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط (2 في المائة).

ومن بين أكبر اقتصادات المنطقة ذات العملة الموحدة، ينظر إلى التضخم الإسباني على أنه الأسرع زيادة في نهاية الربع الأخير من هذا العام، ليصل إلى 5.3 في المائة.

ولا يزال الجدل محتدما حول ما إذا كانت موجة أسعار المستهلكين المرتفعة ستكون عابرة أم طويلة الأمد.

ويمكن القول إن محافظي البنوك المركزية يمكن أن يتجاهلوا ضغوط التضخم قصيرة الأجل، وأن يحافظوا على السياسة النقدية التيسيرية لدعم التعافي الاقتصادي من الوباء. لكن الزيادات الراسخة في الأسعار من شأنها أن تضخم الدعوات إلى رفع أسعار الفائدة.

من جهته، دعا كريستيان زيفينج رئيس مصرف "دويتشه بنك" الألماني، إلى إنهاء السياسة النقدية المتساهلة للغاية في أوروبا في ضوء ارتفاع معدلات التضخم، بحسب "الألمانية".

وقال زيفينج، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد الألماني للبنوك أمس في مستهل الأسبوع المالي لليورو في فرانكفورت: "الدواء الشافي المفترض في الأعوام الماضية- المتمثل في معدلات فائدة منخفضة مع أسعار مستقرة مفترضة- فقد تأثيره، لأننا الآن نكافح مع آثاره الجانبية".

وارتفعت معدلات التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو بشكل ملحوظ منذ شهور.

وبلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة 4.1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

ويفسر البنك المركزي الأوروبي ارتفاع أسعار المستهلك إلى حد كبير بأنه مرتبط بعوامل محددة مثل انتعاش أسعار النفط بعد جائحة كورونا، وكذلك اختناقات التوريد بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب.

وفي ألمانيا، لم يعد الخفض الاستثنائي لضريبة القيمة المضافة، الذي تم تطبيقه العام الماضي لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية، ساريا هذا العام، ما يعني ارتفاع الأسعار منذ ذلك الحين.

وشدد زيفينج على أن خبراء الاقتصاد في أكبر بنك ألماني لا يشاركون البنوك المركزية رأيها بأن ارتفاع التضخم هو تأثير مؤقت. وقال: "شخصيا، ما أسمعه في المناقشات مع عملائنا يجعلني متشككا فيما يتعلق بالاستقرار النقدي. فهم جميعا يستعدون لمعدلات تضخم عالية لفترة أطول. ونحن نعلم ماذا يعني ذلك: إذا ارتفعت توقعات التضخم، فعادة ما يرتفع التضخم فعليا عند نقطة معينة وعلى المدى الطويل".

وطالب زيفينج بضرورة اتخاذ تدابير مضادة في السياسة النقدية- "عاجلا وليس آجلا"، مضيفا "عواقب هذه السياسة النقدية المتساهلة للغاية ستزداد صعوبة في معالجتها كلما طال إخفاق البنوك المركزية في اتخاذ إجراءات مضادة".

إلى ذلك، أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء في الاتحاد الأوروبي (يورستات) أمس أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو هبط بشكل حاد على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر) بفعل قفزة في تكاليف الطاقة المستوردة، بحسب "رويترز".

وقال يوروستات إن الفائض التجاري للدول الـ19، التي تتشارك في اليورو بلغ 7.3 مليار يورو في أيلول (سبتمبر)، انخفاضا من 24.1 مليار يورو في الشهر نفسه في 2020.

وهذا الهبوط على أساس سنوي هو في الأساس نتيجة لاتساع عجز تجارة الطاقة إلى 176.1 مليار يورو في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نهاية أيلول (سبتمبر) من 119.9 مليار يورو في الفترة نفسها في 2020.

وقفز العجز التجاري مع روسيا، المورد الرئيس للغاز والنفط إلى منطقة اليورو، إلى نحو 43 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام من نحو 13 مليار يورو في الفترة نفسها العام الماضي.