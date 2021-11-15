الدولار يسجل أعلى مستوى في 16 شهرا

سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في 16 شهرا أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم، مدعوما بنمو عالمي ومخاوف التضخم بينما يترقب المستثمرون بيانات جديدة هذا الأسبوع بشأن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة.



وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام ست عملات منافسة، 95.405 وهو أعلى مستوى له منذ يوليو تموز 2020، وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في 16 شهرا أمام العملة الأمريكية. وجرى تداوله في أحدث معاملة منخفضا 0.49 عند 1.1387 دولار.

وفي مقابل الفرنك السويسري، هوى اليورو إلى أضعف مستوى في 18 شهرا، وجرى تداول في أحدث معاملة منخفضا 0.15 بالمئة عند 1.0523فرنك.

وتلقى الدولار دعما منتصف الأسبوع الماضي من بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، وهو ما يلقي شكوكا بشأن اعتقاد الفيدرالي بأن ضغوط التضخم ستكون عابرة، ويذكي توقعات بأن أسعار الفائدة سترتفع في وقت أقرب مما كان متوقعا.