ميناء الملك عبدالله يستقبل أكبر سفينة سياحية

استقبل ميناء الملك عبدالله اليوم السفينة السياحية "MSC بيليسيما"، أكبر سفينة من نوعها تزور المملكة على الإطلاق لدعم نمو وتطور قطاع السفر والسياحة في المملكة، والمساهمة في تحقيق جذب 100 مليون زيارة محلية ودولية سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا للإستراتيجية الوطنية للسياحة.

ورست السفينة في ميناء الملك عبدالله لتتيح للسياح مشاهدة معالم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ، التي انضمت إلى مسار رحلات MSC إلى المملكة والبحر الأحمر للسنة الثانية على التوالي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله جاي نيو، أن رسو الباخرة في ميناء الملك عبدالله يمثل إنجازًا مهمًا لتطوير الميناء ليكون قادرًا على تلبية الاحتياجات الملاحية واللوجستية المتنوعة للمملكة، مشيرًا إلى أن سمعة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المتنامية كوجهة مزدهرة للحياة المتمدنة والسياحة والصناعات ستثري سعي المدينة نحو استكمال بناء وتحسين مرافقها وبنيتها التحتية.

وبدأت السفينة رحلتها الشتوية التي تمتد لسبع ليال بالإبحار من جدة في السادس من نوفمبر وبعد توقفها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث سيتسنى للسياح زيارة المدينة المنورة أو قضاء يوم ممتع على شاطئ بيور أو شاطئ يام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فيما ستكون مدينة ينبع هي المحطة التالية قبل توجهها إلى مدينة العقبة الأردنية، وستبحر الرحلات تباعًا من جدة مساء كل سبت، ليستمر ميناء الملك عبدالله في استقبال السفينة مرة كل أسبوع طوال شهري نوفمبر وديسمبر من هذا العالم.