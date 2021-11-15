جونسون: لا داعي للخطة "ب" في التصدي لكورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يرى حاجة في الوقت الراهن للانتقال إلى "الخطة ب" أو السيناريو البديل الخاص بفرض الكمامة وجواز الحصول على اللقاح والعمل من المنازل، لكنه أبدى الحذر إزاء زيادة إصابات كوفيد-19 في أجزاء من أوروبا.

قال جونسون في مقطع تم بثه اليوم الاثنين "لا نرى حاليا أي شيء في البيانات يشير إلى أننا بحاجة للانتقال إلى الخطة ب.. نحن متمسكون بالخطة أ، لكن الشيء الذي يتعين علينا إدراكه بالتأكيد هو أن هناك عاصفة عدوى تهب في أجزاء من أوروبا"، بحسب "رويترز" .

وأضاف "خطر هبوب عاصفة من الشرق مرة أخرى قائم على الدوام، مع زيادة البرد في الأشهر القادمة. أفضل حماية لبلادنا هي أن يتقدم الجميع ويحصلوا على جرعات تعزيزية".