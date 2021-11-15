38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية .. و 3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل 38 حالة مؤكدة وتعافي 55 حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة 49 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات بلغ 549260 حالة، وبلغت حالات التعافي 538329 حالة، كما سجلت 3 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8816 حالة -رحمهم الله-.

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