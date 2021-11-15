زهرة الواحة : زيادة رأس المال إلى 225 مليون ريال .. وتوزيع 22.5 مليون ريال أرباح سنوية

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من 150 مليون ريال إلى 225 مليون ريال بنسبة زيادة 50 % عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة عن طريق رسملة الأرباح المبقاة بمنح سهم واحد لكل سهمين.

وأوضحت الشركة أن هدف زيادة رأس المال يعود إلى تعزيز ملاءة الشركة المالية وتدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية. مبينة أنه سيتم رسملة 75 مليون ريال من الأرباح المبقاة

وأشرت إلى أن الأحقية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثاني يوم تداول يلى يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة وسوف يعلن عن تاريخ انعقاد الجمعية العامة لاحقا.

وفي حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلا حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

كما أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2021 بإجمالي مبلغ توزيع 22.5 مليون ريال على 15 مليون سهم مستحق بحصة توزيع 1.5 ريال للسهم



وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثانى يوم تداول يلى يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة وسوف يعلن عن تاريخ انعقاد الجمعية العامة لاحقا.