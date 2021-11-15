الأسهم السعودية تهبط بعد 3 جلسات من المكاسب .. وتغلق دون مستوى 11850 نقطة

أنهت الاسهم السعودية جلسة اليوم الإثنين على تراجع بعد ثلاث جلسات من المكاسب، وسط تراجع أسهم قطاع البنوك في حين أغلق المؤشر العام دون مستوى 11850 نقطة.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11836 نقطة متراجعا 76 نقطة أو ما يعادل 0.6 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 5.9 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم العربية ومصرف الراجحي وكذلك المراكز التي سجلت أعلى تداول يومي منذ الإدراج، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 170.2 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 336.8 ألف صفقة.

وضغطت أسهم البنك الاهلي ومصرف الراجحي من أداء السوق بعدما تراجعت بـ 2 و0.4 في المائة، في حين تراجع سهم بنك ساب 1.7 في المائة.

واغلق سهم "العربية" في أولى جلسات بالسوق الرئيسية على مكاسب 4 في المائة فقط، وتعد هذه المكاسب هي الأقل من بين إدراجات عام 2021 والتي سجلت جميعها مكاسب بالحد الأعلى 30 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 53 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم طيبة المرتفع بالحد الأعلى (10 في المائة) بعد إعلان الشركة عن توزيعات استثنائية بواقع 4 ريالات للسهم، وذلك نتيجة بيع الشركة جزء من أسهمها في شركة سابك للمغذيات الزراعية، ليسجل سهم الشركة أعلى إغلاق له في أربع سنوات، عند مستوى 38.9 ريالا للسهم.

ايضا ارتفعت أسهم دار الاركان بأعلى وتيرة منذ يونيو 2020 حيث صعد السهم 5.18 في المائة، تلاه أسهم اتحاد الاتصالات ودور بمكاسب فاقت 3.5 في المائة.

في المقابل، تراجعت 70 شركة، تصدرها أسهم أمانة للتأمين وانعام القابضة بعدما هبطت بأكثر من 9 في المائة، ايضا سجلت أسهم تهامة للإعلان وعناية للتأمين بأكثر من 8 في المائة، فيما تراجعت أسهم نسيج وشمس بأكثر من 6 في المائة.