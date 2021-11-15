تحديد النطاق السعري لاكتتاب "المنجم" بين 55 إلى 60 ريال للسهم

أعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مستشار مالي و مدير سجل الإكتتاب ومدير الإكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة المنجم للأغذية عن تحديد النطاق السعري بين 55-60 ريال للسهم الواحد.

وتتمثل عملية الطرح بطرح 18 مليون سهماً عادياً من أسهم الشركة ما يمثل 30% من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمون الحاليون للشركة

وبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 2.99 مليون سهم.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 18 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100 % من إجمالي أسهم الطرح.

وستبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات في 15 نوفمبر 2021م وتنتهي 21 نوفمبر 2021م.