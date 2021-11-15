لأول مرة منذ 6 سنوات.. ارتفاع إنتاج الأرز في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية اليوم الاثنين أن إنتاج الأرز في البلاد ارتفع للمرة الأولى منذ ست سنوات بسبب الظروف المناخية المواتية وزيادة مساحة الأرض المزروعة.

وبلغ إنتاج كوريا من الأرز 3.88 مليون طن في عام 2021، بزيادة قدرها 10.7 % بعد أن كان قد سجل 3.51 مليون طن في العام السابق، وفقًا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.

ويمثل هذا أول انتعاش منذ عام 2015 عندما ارتفع انتاج الأرز في هذا العام بنسبة 2 % على أساس سنوي ليصل إلى 4.33 مليون طن. وانخفض الرقم للعام الخامس على التوالي في عام 2020 .

وجاءت الزيادة في الإنتاج نتيجة للظروف المناخية المواتية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، مثل عدد ساعات سطوع الشمس والتي كانت أطول وقلة هطول الأمطار، مما ساعد على نمو حبوب الأرز.

كما أدت زيادة مساحات الأرض المزروعة بالأرز إلى زيادة الإنتاج. وأضافت الوكالة أن الحجم الإجمالي لحقول الأرز زاد بنسبة 0.8 % ليبلغ 732 ألفا و 477 هكتارا.