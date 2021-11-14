مساعد بايدن: مشروع انفاق 1.75 تريليون دولار سيخفض التكلفة على الأمريكيين

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض برايان ديس إن مشروع قانون الانفاق الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 1.75 تريليون دولار المتوقف في الكونجرس سيواجه التضخم بالنسبة للأمريكيين من خلال خفض تكلفة رعاية الأطفال والرعاية الصحية والإسكان.



ووفقا لـ "الالمانية" أكد ديس الذي يشغل منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، كل هذه الأمور تساعد في خفض التكلفة بالنسبة للعائلات الأمريكية.



وأضاف أن الإنفاق الإضافي لن يضيف إلى التضخم لأنه سيتم توفيره تماما من خلال زيادة الضرائب على الشركات والأسر مرتفعة الدخل، مشيرا إلى إنه واثق من أن مجلس النواب سيمرر مشروع القانون هذا الأسبوع ويحيله إلى الكونجرس.

ورفض تحديد ما إذا كان الرئيس سيلجأ إلى الاحتياطي الاستراتيجي من البترول للمساعدة في خفض أسعار البنزين.