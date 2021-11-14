السندات وحوكمة الشركات العمياء في مجال الاستثمار

من السمات المتناقضة الغريبة للأسواق الحالية هي كيف بإمكان رأس المال العالمي أن يكون داعما ومخربا للأجندة البيئية والاجتماعية والحوكمة، التي كانت محور اهتمام المستثمرين أثناء قمة تغير المناخ COP26.

صناديق الأسهم ذات الاستثمار المسؤول اجتماعيا أو الاستثمار المستدام اجتذبت أموالا منذ بداية العام حتى الآن ضعف ما اجتذبه نظراؤها دونها، وفقا لمقدم البيانات إي بي إف آر.

ومع ذلك، فإن هذه الدفعة من أجل إزالة الكربون والمسؤولية الاجتماعية، التي بقدر ما تشكل حيلة تسويق لإدارة الأصول ورمز للفضيلة، إلا أنها في الأساس ظاهرة سوق الأسهم.

في سوق السندات العالمي الأكبر بكثير، قدرت "بي بي في قلوبال ماركت ريسيرش" أنه في أواخر 2020، مخزون السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة لم يصل بعد إلى تريليون دولار من إجمالي السوق البالغ 128 تريليون دولار. في حين أن هذا التعرض الأخضر يرتفع بسرعة من قاعدة منخفضة، إلا أنه ضئيل بلا منازع.

الأغلبية العظمى في هذه السوق خالية من القيم الأخلاقية. على سبيل المثال مجموعة شيرأكشن، وهي مجموعة أبحاث استثمارية غير هادفة للربح، وجدت العام الماضي أن 84 في المائة من مديري الأصول ليس لديهم سياسة عامة ضد شراء السندات السيادية من البلدان الخاضعة لعقوبات دولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

إحدى نتائج ذلك في مؤسسة إدارة الصناديق هي أن رأس المال العالمي يكافئ الصين، أكبر ملوث في العالم. على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين واشنطن وبكين، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين يسير عند مستويات قياسية، بينما وصلت التدفقات إلى الدين الصيني الداخلي إلى 186 مليار دولار في 2020.

ووفقا لأرقام البنك المركزي، حتى بعد مخاوف السوق بشأن المخاطر التنظيمية الناشئة عن أجندة بكين "للازدهار المشترك"، وزيادة مخاطر التخلف عن السداد في قطاع العقارات، قفزت الحيازات الأجنبية من السندات الصينية بنحو 30 في المائة في 2021 إلى أكثر من 3.9 تريليون رنمينبي.

بالنسبة لمستثمري الديون، يكمن الطعم في حقيقة أن سوق الديون السيادية الصينية تقدم منذ فترة طويلة عائدا أعلى بكثير من سوق الخزانة الأمريكية. مع معدل تضخم أقل بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة، وتعد العوائد الحقيقية على سندات دين الحكومة الصينية إيجابية أيضا. لذلك بالنسبة للمستثمرين العالميين، فإن البحث عن العائد يتفوق على اعتبارات الاستثمار المستدام. في الوقت نفسه، يضمن الإدراج التدريجي للسندات الصينية في المؤشرات العالمية الكبرى أن يستمر مديرو الصناديق السلبية الذين يتتبعونها في ضخ مزيد من الأموال في الصين.

ومع ذلك، من المقرر أن تزداد حساسية الاستثمار المستدام لسوق السندات العالمية لأن البنوك المركزية في البلدان المتقدمة تلتزم بتخضير محافظ السندات، التي حصلت عليها من خلال برامج شراء الأصول.

تظهر أرقام منظم الصرف الأجنبي في الصين أن البنوك المركزية تمثل 264 مليار دولار من الرصيد القائم البالغ 512 مليار دولار للديون الصينية الأجنبية.

تعد سوق سندات الحكومة الصينية منعدمة السيولة نسبيا، حيث تقوم البنوك التجارية وهي مشارك رئيس في السوق بالشراء والاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، لذا فإن تعرض البنك المركزي المتزايد له يعكس نزعة متزايدة لإعطاء الأولوية للتنويع والبحث عن العائد على السيولة والأوراق المالية.

كما يشير إلى أن البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في النظام الأوروبي التي تمتلك أصولا مقومة بالرنمينبي، قد تكون عالقة في نزاع داخلي حول الكربون الأخضر والبني.

كان صانعو السياسات في COP26 يتطلعون إلى مديري الأصول ومالكيها للقيام بكثير من العمل على إزالة الكربون من حيث تمويل إصلاح مخزون رأس المال كثيف الكربون والضغط على الشركات لتحقيق صافي انبعاثات صفرية. ومع ذلك، هناك حد لما يمكنهم فعله بالنظر إلى أن عديدا من المصادر الكبيرة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري مملوكة للدولة أو خاصة، وبالتالي فهي ليست ممتنة للمستثمرين المؤسسيين.

بالإضافة إلى ذلك، لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، حذر من أن الضغط على الشركات العامة لتحقيق أهداف صافية صفرية- مع عدم الاهتمام بالشركات الخاصة- يوجد فرصة "لأكبر تحكيم لأسواق رأس المال في حياتي".

لديه وجهة نظر، على الرغم من أن نقل الأصول القذرة من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة ينطوي أيضا على أكبر خطر تنظيمي على هذا الكوكب. ويرجع ذلك إلى أنه من غير المرجح أن تتحقق أهداف باريس وجلاسكو دون استخدام واسع النطاق لتسعير الكربون الذي من شأنه أن يضعف بشدة قيمة الأصول القذرة. ومع ذلك، يعرف مديرو الأسهم الخاصة أن تسعير الكربون والتنظيم الأكثر صرامة للانبعاثات الثقيلة أمر محفوف بالمخاطر السياسية، لذلك قد يستمر امتصاصهم لأصول الشركات المدرجة كثيفة الكربون لبعض الوقت حتى الآن.