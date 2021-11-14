الخطوط السعودية : نتوقع زيادة نقل الركاب 141% بحلول 2030

قال إبراهيم كوشي الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية لـ"رويترز" اليوم الأحد إن الشركة تعتزم طلب طائرات عريضة البدن العام المقبل لدعم خطط توسعها السريع دوليا التي ستشهد وصولها، ووحدتها للطيران منخفض التكلفة فلاي اديل، إلى 200 وجهة أغلبها دولية بحلول عام 2030.

وأضاف أثناء وجوده في معرض دبي للطيران أن الشركة تتوقع نقل 85 مليون مسافر في العام بحلول 2030، ارتفاعا من 35 مليوناقبل جائحة فيروس كورونا بزيادة نقدر بـ 141%.

وقبل الوباء، كانت الشركة تسير رحلات إلى 90 وجهة، منها 28 داخلية.