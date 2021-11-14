"الحكير" : انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 34.55 % من رأس المال

أعلنت شركة مجموعة الحكير للسياحة والتنمية انخفاض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأس مالها لتصبح 224.59 مليون ريال بما يمثل نسبة 34.55% من رأس مال و البالغ 650 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2021.

وأوضحت أن أسباب انخفاض الخسائر المتراكمة تعود إلى زيادة رأس مال بقيمة 307 مليون ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 8 يوليو. وسيستمر تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في تداول و التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.