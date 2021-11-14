الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتغلق فوق مستوى 11900 نقطة

أنهت الأسهم السعودية جلسة اليوم الأحد على ارتفاع طفيف ليغلق المؤشر العام فوق مستوى 11900 نقطة، وسط تباين في أداء الأسهم القيادية.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11913 نقطة مرتفعا 14 نقطة أو ما يعادل 0.1 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 4.36 مليار ريال.

وتركزت على أسهم مصرف الراجحي ومتطورة، وكذلك سابك للمغذيات الزراعية، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 211.5 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 211.4 ألف صفقة.

ودعمت أسهم سبكيم ومصرف الإنماء من أداء السوق بعدما صعدت بـ 2.4 و1.6 في المائة، في حين تراجع سهم البنك الأهلي 1.4 في المائة.

وعلقت "تداول" اليوم سهم أنعام القابضة ولمدة جلسة واحدة، وذلك بعد إعلان مراجعي حسابات الشركة استنتاج معارض حول القوائم المالية.

إلى ذلك، صعدت أسهم 117 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم اسمنت تبوك المرتفع 8 في المائة كأعلى مكاسب يومية منذ يونيو الماضي، تلاه سهم أنابيب والذي صعد 7.9 في المائة، بعد إعلان الشركة عن توقيع عقد توريد مع أرامكو السعودية بقيمة 66 مليون ريال.

ايضا ارتفعت أسهم كل من "زجاج وسدافكو ومتطور وكذلك الدرع العربي" بنسب تراوحت ما بين 5 و4 في المائة.

في المقابل، تراجعت 70 شركة، تصدرها سهم المراكز بالحد الادنى (10 في المائة)، ليسجل أدنى إغلاق منذ إبريل الماضي، متأثرا بإعلان الشركة عن قرار قضائي حول إلغاء صك لأرض حي الرائد.

أيضا سجلت أسهم صدر بنحو 7.6 في المائة، فيما تراجعت أسهم صناعة الورق وكذلك هرفي بأكثر من 3 في المائة.