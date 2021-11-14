المنافسة : إتمام التركز الإقتصادي بين "نيوم" و "إم بي سي" لتأسيس استوديو لألعاب الفيديو

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم موافقتها على إنشاء مشروع تنفيذ وإدارة وتشغيل وتطوير الألعاب ذات الفئة AAA في مدينة نيوم.

ويعد المشروع المشترك بين (شركة نيوم) و (شركة إم بي سي إنيشيتيفز) المملوكة بالكامل لمجموعة أم بي سي القابضة المحدودة -المزمع إقامته في مدينة نيوم- أول مشروع يقوم بتطوير الألعاب إلى فئة AAA في منطقة الشرق الأوسط.

وعرفت الهيئة العامة للمنافسة البعد السلعي للصفقة بسوق ألعاب الفيديو نظراً لأن المشروع المشترك الجديد سيقوم بتقديم خدماته في هذه السوق، مضيفةً أنها قامت بتحديد النطاق الجغرافي للصفقة بسوق المملكة، وعليه قامت الهيئة بدراسة سوق ألعاب الفيديو في المملكة لتحديد ما إذا كانت هناك مخاوف على المنافسة من عدمها.

وخلصت دراسة الهيئة أنه لا يتوقع أن يكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة كون أطراف الصفقة لا يملكون أي حصص سوقية في السوق المعني، مما يعني دخول منشأة جديدة لهذا السوق ومن ثم سيؤدي إلى رفع المنافسة في هذه السوق، بحسب "واس".

وبيّنت الهيئة العامة للمنافسة أن المشروع المشترك سيقوم بتطوير صناعة جديدة على مستوى المملكة والشرق الأوسط، إلى جانب الإسهام في تقدم قطاع تقنية المعلومات والبرمجة بالمملكة، بهدف تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في زيادة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز قطاع الترفيه لجميع شرائح المجتمع، إضافة إلى توفير فرص عمل للخبرات الوطنية الشابة.

وفي ذات السياق صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود بأن الهيئة العامة للمنافسة أصدرت الموافقة على 15 طلباً لمشاريع مشتركة منذ بداية العام، جميعها مرتبطة بمشاريع رؤية المملكة 2030.