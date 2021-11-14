"أنابيب" توقع عقد مع "أرامكو" بـ 66 مليون ريال

أعلنت الشركه العربية للأنابيب عن فوزها بعقد لمدة 14 شهرا لتوريد أنابيب لشركة أرامكو السعوديه بقيمة تقدر بحوالي 66 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها ستكون من الربع الثالث لعام 2022م وحتى الربع الرابع لعام 2023م .