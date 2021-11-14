ارتفاع عدد أثرياء كوريا الجنوبية 11% العام الماضي

ارتفع عدد الأثرياء الذين يمتلكون أصولا مالية بقيمة مليار وون (847 ألف دولار أمريكي) أو أكثر في كوريا الجنوبية بنسبة 11 % تقريبا العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب مكاسب الأسهم.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن تقرير الثروة في كوريا الجنوبية، الذي يعده معهد ابحاث كيه بي فايناشيال جروب، أن العدد قفز بنسبة 10.9 % ليصل إلى 39 الفا و 300 شخص في العام الماضي، وهو ما يمثل نسبة 0.76 % تقريبا من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وذكر التقرير إن إجمالي الأصول المالية المملوكة للأثرياء قفز بنسبة 21.6 % على أساس سنوي إلى 2618 تريليون وون بفضل زيادة مكاسب الأسهم.

وشكلت الأصول العقارية 59 % من ثروات الأثرياء ، بينما تم استثمار 36.6 % في أصول مالية.

وخصص الكوريون الجنوبيون الذين يمتلكون أقل من مليار وون 78.2 % من ثرواتهم في الأصول العقارية و 17.1 % فقط في الأصول المالية.

وكان أكثر من 70.4 % من أثرياء كوريا الجنوبية يقيمون في العاصمة ومنطقة سول الكبرى.