أزمة سيولة في قطاع العقارات الصيني .. "سوناك" تبيع 335 مليون سهم

جمعت شركة سوناك الصينية القابضة للتطوير العقاري 953 مليون دولار، من خلال بيع أسهم جديدة بالإضافة إلى بيع حصة في وحدة إدارة الممتلكات لديها، لتصبح أحدث شركة تطوير عقاري صينية تسعى للحصول على أموال وسط أزمة سيولة يشهدها قطاع العقارات.

وباعت سوناك 335 مليون سهم، وهو ما أدر عليها 653 مليون دولار، بحسب شروط الاتفاق التي اطلعت عليها وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وبشكل منفصل، باعت الشركة 158 مليون سهم في وحدتها لإدارة الممتلكات "سوناك سيرفسز" عن طريق شركة فرعية لجمع نحو 300 مليون دولار، وكانت عمليتا البيع كبيرتين.

وتم بيع سهم سوناك سرفسز بـ 14.75 دولار هونج كونجي، بخصم 11 في المائة للسعر عند إغلاق جلسة التداول أمس الأول، بينما تم بيع سهم سوناك بـ15.18 دولار هونج كونجي بخصم 11 في المائة، بحسب ما أظهرته الشروط.

وتواجه سوناك، وهي رابع أكبر شركة للتطوير العقاري في الصين، تحقيقات مكثفة بشأن سلامة أوضاعها المالية، بعدما تبين في أيلول (سبتمبر) الماضي أن أحد فروعها بعث بخطاب إلى حكومة محلية في الصين لطلب المساعدة. ومن جانبها، نفت سوناك أنها طلبت أي دعم.

وتثير أزمة الديون، التي تواجه شركات مثل إيفرجراند ومجموعة كايسا القابضة، مخاوف المستثمرين بشأن قوة كبرى شركات التطوير العقاري في البلاد.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية في الصين قد نشرت خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من المقالات، التي تشير إلى أن إجراءات دعم شركات التطوير العقاري المتعثرة في الصين ستساعد على احتواء أزمة الديون، التي تواجهها هذه الشركات ومعها البنوك والمؤسسات المالية الصينية.

وأفادت المقالات بأن الجهود، التي بذلت خلال الفترة الأخيرة يمكن أن تخفف من حدة أزمة السيولة النقدية التي بدأت بشأن مؤسسة إيفرجراند العملاقة للتطوير العقاري منذ خمسة أشهر.

وأشار تقرير إعلامي إلى أن المؤسسات المملوكة للدولة تضغط من أجل الحصول على حق التوسع في الاقتراض لتمويل صفقات الاستحواذ وهو ما يسهل عليها التدخل لمساعدة الشركات المتعثرة. في الوقت نفسه زادت البنوك المملوكة للدولة في الصين من قروضها لقطاع العقارات في الشهر الماضي بحسب تقارير إعلامية رسمية.

تعد شركة إيفرجراند أكبر شركة عقارات مديونة في العالم، حيث تزيد ديونها على 300 مليار دولار.

ونظرا لحجم الشركة، يخشى بعض الخبراء من حدوث أزمة كبيرة للاقتصاد الصيني وربما للاقتصاد العالمي في حالة انهيارها.