ضبط 14.9 ألف مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 29 / 3 / 1443 هـ الموافق 4 / 11 / 2021 م حتى 5 / 4 / 1443هـ الموافق 10 / 11 / 2021م، عن ضبط 14932 مخالفًا في مناطق المملكة كافة منهم 7511 مخالفًا لنظام الإقامة، و5872 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1549 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 353 شخصًا، 66% منهم يمنيو الجنسية، و32% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 34 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، وتم ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 87786 وافداً مخالفًا، منهم 78581 رجلاً، و9205 نساء، كما تم إحالة 73398 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2878 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10226 مخالفًا.