ألمانيا تسجل 45 ألف إصابة بكورونا ..أعلى معدل إصابة أسبوعي منذ بدء الجائحة

سجلت ألمانيا مجددا أعلى معدل إصابة أسبوعي بفيروس كورونا، حيث أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام بلغ اليوم 277.4 إصابة، مقابل 263.7 إصابة أمس الجمعة.

وتم تسجيل أدنى معدل في 6 يوليو الماضي عند 4.9 إصابة.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 45081 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 34002 إصابة. وسجل المعهد 228 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 142وفاة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن أول أمس الخميس نوفمبر 2021، بواقع 50 ألفا و196 إصابة. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و987 ألفا و971 حالة.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 يناير عام .2020 وبلغ المعدل الأسبوعي لحالات العلاج من كورونا في المستشفيات بين كل مئة ألف نسمة 4.70 حالة أمس الجمعة. وتم تسجيل أعلى معدل خلال موسم عيد الميلاد الماضي (الكريسماس) عند 15.5 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 97 ألفا و617 حالة.

وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و466 ألف شخص.