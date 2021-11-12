متورط في فضيحة «أوديبريشت» .. مذكرة توقيف للإنتربول ضد مدير سابق لشركة النفط المكسيكية

أصدرت الشرطة الدولية "إنتربول" مذكرة توقيف بحق مدير سابق في مجموعة النفط المكسيكية المملوكة للدولة "بيميكس" للاشتباه في تلقيه رشا من أجل تغليب مصالح فرع للمجموعة البرازيلية العملاقة للأشغال العامة أوديبريشت، حسبما ذكرت مصادر فيدرالية.وبحسب "الفرنسية"، اتخذ هذا القرار الذي يستهدف كارلوس تريفينيو مدير "بيميكس" من تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 إلى كانون الأول (ديسمبر) 2018، بطلب من قاض مكسيكي فيدرالي.ولم يمثل المسؤول السابق عند استدعائه في أيلول (سبتمبر) ليرد على اتهامات بالتآمر في إطار عصابة أشرار وعمليات عبر موارد من مصادر غير مشروعة.وذكر اسمه إيميليو لوزويا الرئيس السابق للمجموعة النفطية المكسيكية الذي اعتقل في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) لتورطه المفترض في فضيحة "أودبريشت" في المكسيك.وذكرت الصحف المحلية أن لوزويا يتهم تريفينيو بأنه تلقى عندما كان مديرا ماليا لـ"بيميكس" رشا تصل قيمتها إلى أربعة ملايين بيزو "نحو 194 ألف دولار" من أجل منح عقد لبناء مصنع للمواد البتروكيميائية في ولاية فيراكروز في "براسكيم" الشركة المتفرعة عن "أوديبريشت" في 2010.وذكرت مصادر فيدرالية أن مذكرة التوقيف الدولية بحق تريفينيو سارية في 196 دولة، وصدرت هذا الأسبوع.وأضافت المصادر أن "محامي تريفينيو يقولون إن موكلهم موجود في الولايات المتحدة"، لكن السلطات المكسيكية تعتقد أنه قد يكون مقيما في جواتيمالا أو بيليز.وتشمل قضية "أوديبريشت" عديدا من دول أمريكا اللاتينية، فتحت فيها تحقيقات محلية مرتبطة بالقضاء البرازيلي، بينها فنزويلا وجمهورية الدومينيكان.وشركة الإنشاءات العملاقة أوديبريشت، التي أقرت بدفع 800 مليون دولار رشا لمسؤولين في عدد من دول أمريكا اللاتينية للفوز بمناقصات، تقدمت في 2019 بطلب حماية من الإفلاس.وتقدم محامو "أوديبريشت" بالطلب أمام محكمة الإفلاس في ساو باولو لمناقشة ديون مترتبة على الشركة تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار.ويعد هذا أكبر طلب حماية من الإفلاس في تاريخ البرازيل، ويفوق عملية إنقاذ شركة الاتصالات "أوي" 2016. وسمح هذا الإجراء لشركة أوديبريشت بمتابعة أنشطتها التجارية، مع منحها ستة أشهر للتوصل إلى تسويات مع دائنيها.وشركة "أوديبريشت أس. آي" التي تأسست 1944 ظلت لوقت طويل من أركان الاقتصاد البرازيلي، وهي تتعهد ببناء كل أنواع المشاريع، من ملعب "ميامي هيت" إلى كرة السلة إلى سد للطاقة الكهرمائية في أنجولا.لكن "أوديبريشت" في قلب أكبر فضيحة فساد في أمريكا اللاتينية هزت حكومات وأحزابا في كل من البرازيل والبيرو وكولومبيا ودول أخرى، وزجت برؤساء سابقين ومسؤولين كبار في السجن.أما مارسيلو أوديبريشت رئيس الشركة الذي كان يعد أحد أكثر الأشخاص نفوذا في البرازيل، فقد حكم عليه بالسجن لمدة 19 عاما لدوره في قضية الفساد.وفي 2018 وافقت "أوديبريشت" على دفع 700 مليون دولار كتسوية للحكومة البرازيلية، من ضمن حزمة بقيمة 2,6 مليار دولار تعهدت بدفعها إلى الولايات المتحدة وسويسرا والبرازيل.