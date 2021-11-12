رئيس وكالة الطاقة: أسعار الغاز ستظل مرتفعة إذا شهدت أوروبا شتاء باردا

قال فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أمس، "إن أسعار الغاز ستظل مرتفعة إذا شهدت أوروبا شتاء باردا دون زيادة في حجم الواردات إليها".وقال بيرول خلال فعالية في إسطنبول "إذا لم نشهد شتاء قارسا في أوروبا، وزادت روسيا من الصادرات، فسنشهد انخفاضا نسبيا في الأسعار. لكن من المحتمل أن تظل الأسعار مرتفعة إذا لم يزدد حجم الغاز المتدفق إلى أوروبا وكان الشتاء قاسيا".وفي السياق، أعلنت روسيا أمس، أنها ستواصل إمداد أوروبا بالغاز بعدما هدد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو بقطع الإمدادات، ردا على عقوبات محتملة على خلفية أزمة الهجرة عند الحدود بين بيلاروس وبولندا.وأفاد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الصحافيين "لطالما كانت روسيا ولا تزال وستبقى دولة تفي بكل التزاماتها بتوفير الغاز للزبائن الأوروبيين".وتابع أن "إمكانية الاعتماد على روسيا كمصدر للإمدادات بموجب العقود الحالية والمستقبلية أمر لا يمكن التشكيك فيه"، مضيفا أن "لوكاشنكو لم ينسق مع موسكو قبل الإدلاء بتصريحاته".وتوصل روسيا الغاز إلى بولندا عبر بيلاروس عن طريق خط أنابيب "يامال-أوروبا".ويحاول المهاجرون منذ شهور العبور من بيلاروس إلى بولندا، لكن الأزمة بلغت مستوى جديدا عندما قام مئات بمحاولة منسقة الأسبوع الجاري لتصدهم عناصر حرس الحدود البولندية.وتتهم حكومات غربية نظام لوكاشنكو باستدراجهم إلى بيلاروس وإرسالهم للعبور إلى بولندا، ردا على عقوبات سابقة فرضها الاتحاد الأوروبي على مينسك على خلفية قمعها للمعارضة.وهدد رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو أمس الأول بالرد على أي عقوبات جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة المهاجرين على الحدود بين روسيا البيضاء والاتحاد الأوروبي، بما يشمل منع مرور الغاز الطبيعي والسلع عبر بلاده.وشهدت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا وبريطانيا خلال الفترة الماضية ارتفاعات قوية لتصل إلى مستويات قياسية جديدة، حيث زادت عقود الغاز الهولندية والبريطانية بأكثر من 25 في المائة.وبغض النظر عن التقلبات الحادة، فإن ارتفاعات أسعار الغاز في أوروبا تجاوزت 500 في المائة منذ بداية العام، فيما وصلت مكاسب الغاز الأمريكي منذ مطلع السنة إلى نحو 150 في المائة.ونتج ارتفاع أسعار الجملة بشكل جزئي عن زيادة الطلب، ولا سيما من آسيا، حيث خرجت الاقتصادات من الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا، كما أدى الشتاء والربيع الأوروبيان الباردان أيضا إلى استنفاد الإمدادات بشدة.وفي الوقت نفسه، أدى انخفاض الإنتاج المحلي والظروف الجوية السيئة في الولايات المتحدة وأعمال الصيانة الأساسية إلى إيجاد سوق غاز ضيقة، وجعل إعادة تخزين إمدادات الغاز قبل الشتاء المقبل أمرا صعبا في جميع أنحاء المنطقة.