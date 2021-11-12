تحركات حادة لأسعار النفط صعودا وهبوطا .. تجاذب بين انتعاش السفر والتشديد النقدي

تراجعت أسعار النفط أمس، ماحية مكاسب حققتها في الجلسة السابقة مع مواصلة الدولار ارتفاعه، بفضل توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيقدم موعد رفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار بما يعادل 1.6 في المائة إلى 81.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش أمس، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.58 دولار أو 1.9 في المائة إلى 80.01 دولار للبرميل.وأنهت عقود الخامين الأسبوع على انخفاض بعد تحركات حادة صعودا وهبوطا مدفوعة بارتفاع الدولار وتكهنات بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لتهدئة الأسعار.ووفقا لـ"رويترز"، هناك مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالطلب مع تسارع انتعاش السفر جوا، لكن تشديد السياسة النقدية والمالية والشتاء القادم في نصف الكرة الشمالي ستكون عوامل مثبطة.وخفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس الأول، توقعها للطلب على النفط في الربع الرابع 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، إذ يكبح ارتفاع أسعار الطاقة التعافي من جائحة كوفيد - 19. وقال ستيفن برينوك من "بي.في.إم" للسمسرة في النفط "سوق النفط تسير دون إرادة نحو فيوض المعروض".وأضاف "ستحتاج أوبك وحلفاؤها على أقل تقدير إلى وقف تخفيف القيود على الإمدادات في العام الجديد، سيؤدي عدم اتخاذ أي إجراء إلى تضخم مخزونات النفط العالمية مرة أخرى".واتفقت "أوبك +"، التي تضم "أوبك" وروسيا وحلفاء، الأسبوع الماضي على التمسك بخطط إضافة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق شهريا.وقالت في تقرير شهري إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.49 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2021، وذلك بانخفاض قدره 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي.وذكرت "أوبك" في التقرير "يفترض الآن حدوث تباطؤ في وتيرة التعافي في الربع الأخير من 2021 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة"، مشيرة أيضا إلى طلب أبطأ من المتوقع في الصين والهند.وأظهرت بيانات أمريكية الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع في تشرين الأول (أكتوبر) بمعدل سنوي قدره 6.2 في المائة، وهو أسرع معدل لها في 30 عاما، مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة. وأدت التوقعات بأن البيانات ستدفع الولايات المتحدة إلى رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع الدولار وأسهمت في انخفاض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 2.5 في المائة، و3.3 في المائة على التوالي.وارتفع الدولار الخميس إلى أعلى مستوياته في 16 شهرا تقريبا مقابل اليورو وعملات أخرى بسبب الرهانات على رفع أسعار الفائدة.وتتوقع "أوبك" أن يتجاوز الاستهلاك العالمي 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من 2022، أي بعد ثلاثة أشهر ما كان متوقعا الشهر الماضي.وصعد خام برنت أكثر من 60 في المائة هذا العام وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار في 25 من تشرين الأول (أكتوبر)، مدعوما من تعافي الطلب والقيود على الإمدادات التي تطبقها مجموعة "أوبك +" التي تضم منظمة "أوبك" وحلفاءها.وأغلب المعنيين في السوق من بنوك وتجار ومديري المحافظ لا يزالون يراهنون على ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير، موضحة أن بعض التقلبات تعود إلى جني الأرباح بعد ارتفاع أسعار النفط بشكل قياسي خلال الشهر الماضي.وتدعم أكبر البنوك الاستثمارية في العالم هذا الموقف الصعودي، حيث يتوقع كثيرون أن يصل النفط إلى 90 دولارا أو مائة دولار أو حتى 120 دولارا للبرميل خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك على خلفية انتعاش السفر الجوي وتحول الاعتماد على الغاز إلى النفط كبديل له في توليد الكهرباء. ويعزز ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد وعودة الطلب الآسيوي بشكل كامل صعود الأسعار.وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 83.69 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 82.64 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس الأول، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثالث ارتفاع له على التوالي، وأن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 81.58 دولار للبرميل".إلى ذلك، قال بابلو جونزاليس الرئيس التنفيذي لشركة النفط الأرجنتينية العامة "واي بي إف"، في تصريحات إذاعية إن الشركة قالت إنه لم يتم تأكيد الزيادات الفورية في أسعار البنزين، والشركة تعمل على منع ارتفاع الأسعار على المدى القصير.وأضاف "لا يوجد شيء محدد بشأن الزيادات في أسعار البنزين"، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس. وتعمل أمانة الطاقة على إطالة أمد ضرائب الوقود التي تؤثر في الأسعار مباشرة. ويمكن أيضا أن يعالج الكونجرس هذه المسألة من خلال مشروع قانون تجري مناقشته بشأن المواد الهيدروكربونية. وقد ترتفع أسعار البنزين إذا لم يتم تمديد صلاحية القانون بحلول نهاية الشهر الجاري.من جهة أخرى، تستهدف تنزانيا توقيع اتفاقيات مع شركات بقيادة شركة النفط النرويجية "إكوينور آيه.إس.آيه" وشركة النفط الهولندية - البريطانية العملاقة "رويال داتش شل" في غضون ستة أشهر.وتشير وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن هذه الخطوة ستساعد على إحياء مشروع للغاز الطبيعي بقيمة 30 مليار دولار، وذلك بعد توقفه لمدة خمسة أعوام بسبب صعوبات مالية.وأوضحت "بلومبيرج"، أن الاتفاق مع "إكوينور آيه إس آيه" و"رويال داتش شل" سيحدد الجوانب التجارية والقانونية والفنية لمشروع الغاز الطبيعي المتوقف.وبعد مناقشات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركتين، قال وزير الطاقة التنزاني جانفي ماكامبا في مقابلة مع "بلومبيرج" الثلاثاء الماضي، إن بلاده كانت تتوقع اتخاذ القرار الاستثماري النهائي في وقت مبكر.وتحتاج تنزانيا، التي تمتلك ما يقدر بنحو 60 تريليون قدم مكعبة من احتياطي الغاز الطبيعي، إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقة في ظل تزايد الضغوط للانتقال إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة.وتتطلع تنزانيا، التي تقع شرقي إفريقيا، إلى تطوير مواردها من الطاقة لتكون بمنزلة دعامة لجدول أعمال رئيسة البلاد سامية حسن التي تسعى إلى تحويل الاقتصاد، وتعزيز دورها كمصدر رئيس للغاز.