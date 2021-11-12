ماسك يرفع مبيعاته من أسهم «تسلا» إلى 5.7 مليار دولار في أسبوع

باع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أسهما إضافية تبلغ قيمتها 700 مليون دولار في شركة السيارات الكهربائية، ليستمر بهذا في سلسلة من المعاملات التي بدأت الأسبوع الجاري.وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، أن الملياردير باع الخميس 639737 سهما، بحسب الملفات التنظيمية. وبهذا يرتفع إجمالي مبيعات الأسهم في "تسلا" خلال أسبوع إلى 5.7 مليار دولار. وأجريت بعض المعاملات بموجب خطة تداول منظمة مسبقا كان قد وضعها في أيلول (سبتمبر).يأتي ذلك بعد أن أيدت أغلبية متابعي إيلون ماسك مؤسس ورئيس الشركة على موقع التواصل الاجتماعي اقتراحه بيع 10 في المائة من حصته في الشركة.وكتب ماسك في السادس من أيلول (سبتمبر) الماضي، في تغريدة، "أصبحت المكاسب غير المحققة وسيلة لتجنب الضرائب، وبالتالي أقترح بيع 10 في المائة من أسهمي في "تسلا".وأطلق استطلاعا يسمح للمستخدمين بالتصويت على المسألة. وكان نحو 58 في المائة من 3.5 مليون صوت في مصلحة البيع، ونحو 58 في المائة من متابعي حساب ماسك على موقع تويتر وعددهم 3.5 مليون حساب ساندوا فكرة بيع الحصة التي طرحها ماسك للتصويت خلال اليومين الماضيين.وبحسب "بلومبيرج"، فإن هذه الحصة التي يمكن بيعها تقدر بنحو 21 مليار دولار على أساس إجمالي حصة ماسك في "تسلا" البالغ 170.5 مليون سهم.وأعرب رون وايدن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوريجون، عن عدم ارتياحه من مبادرة ماسك بشأن طرح فكرة بيع جزء من أسهم الشركة للتصويت على موقع تواصل اجتماعي.وكتب وايدن عبر "تويتر"، "سواء دفع أغنى رجل في العالم أي ضرائب أم لا، يجب عليه ألا يعتمد على نتائج استطلاع على "تويتر". لقد حان الوقت لفرض ضريبة دخل على المليارديرات".ونمت ثروة ماسك بقوة في الأشهر الأخيرة مع الارتفاع المطرد في أسعار أسهم "تسلا"، على الورق على الأقل. ومع ذلك، ووفقا للقواعد الحالية، تكون الضرائب مستحقة فقط عندما يجني أرباحا من بيع الأسهم.وفي ظل المنافسة مع شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا"، تعتزم شركة فولكسفاجن الألمانية، أكبر منتج سيارات في أوروبا، إنشاء مصنع جديد لإنتاج سيارتها الكهربائية الجديدة ترينتي.ومن المنتظر إقامة المصنع الجديد بالقرب من مقر رئاسة الشركة في مدينة فولفسبورج الألمانية، بحسب ما أعلنته الشركة.وفي الوقت نفسه لم يعط مجلس الإشراف على "فولكسفاجن" موافقته النهائية على المشروع حتى الآن، ويعد المشروع إحدى النقاط الحاسمة في استراتيجية الشركة الاستثمارية للأعوام الخمسة المقبلة.وبحسب المعلومات المتاحة، فإن مشروع السيارة ترينتي الكهربائية سيتم في منشأة إنتاجية منفصلة، وأوضحت "فولكسفاجن" أن "المصنع الجديد سيقام في موقع حقل أخضر خارج سور المصنع الحالي".وتجري حاليا دراسة عدة مواقع حول فولفسبورج لإقامة المصنع الجديد فيها، ومن المنتظر اتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع بحلول 9 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.وبحسب تقديرات دوائر في الشركة من المنتظر وصول تكلفة المصنع الجديد إلى عدة مئات من ملايين اليوروهات.