ماسك يبيع المزيد من أسهمه في تسلا بعد تصويت على تويتر

أظهرت إفصاحات تنظيمية اليوم أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك باع المزيد من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بعد بيعه أسهم بحوالي خمسة مليارات دولار في أعقاب استطلاع أجراه على تويتر.

كان ماسك، أغنى شخص في العالم وأكبر مساهم في تسلا، قد قال على تويتر في مطلع الأسبوع إنه سيبيع 10 في المائة من أسهمه إذا وافق متابعوه على منصة التواصل الاجتماعي على هذه الخطوة، وفقا لـ"رويترز".

وبعد أيام، باع ماسك أسهما بخمسة مليارات دولار، بما يعادل ثلاثة في المائة من إجمالي حيازته، في أول خطوة من نوعها منذ 2016.