84 مليار دولار مبيعات "علي بابا" في "يوم العازبين".. بزيادة 8.5% عن العام الماضي

أعلنت مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية الجمعة رقما قياسيا جديدا في مبيعاتها في "يوم العازبين" السنوي الذي أنفق خلاله المستهلكون 74 مليار يورو(84.54 مليار دولار).

ويندفع المستهلكون في "يوم العازبين" كل عام في الصين إلى طلب ملايين المنتجات من ملابس ومواد غذائية وأجهزة كمبيوتر وغيرها، باسعار مخفضة على هواتفهم الذكية.

لكن مجموعة علي بابا التي تراقبها سلطة ضبط الأسواق بدقة منذ أشهر لأنها متهمة بممارسات تجارية غير نزيهة وتشجيع نزعة استهلاكية غير سليمة، قللت على غير عادتها، من أهمية الرقم الجديد.

وقالت المجموعة في بيان إن "قيمة المبيعات لم تعد المؤشر الوحيد للنجاح".

ويعتبر "عيد العازبين" أكبر حملة مبيعات في العالم ويتقدم على "الجمعة السوداء" (بلاك فرايداي) الأميركية.

وبلغت قيمة مبيعات مجموعة علي بابا 540,3 مليار يوان (74 مليار يورو) في موسم 2021، بزيادة 8,5 في المائة عن العام الماضي.

وتنظم المجموعة التي تتخذ من مدينة هانغتشو (شرق الصين) مقرا لها، حملة إعلامية كبيرة تعرض خلالها على شاشة عملاقة في الوقت الفعلي حجم الصفقات التي تتم على منصاتها.

لكن علي بابا تعمل بتحفظ منذ العام الماضي عندما انتقد مؤسسها جاك ما سلطة ضبط الأسواق التي اتهمها بعرقلة تطوير شركته.

وكانت السلطات فرضت وقف الاكتتاب العام الضخم (34 مليار يورو) لشركة "أنت غروب" الذراع المالية للمجموعة بسبب قلقها من احتمال تأثير هذه العملية على النظام المالي.

وفرضت على المجموعة بعد ذلك غرامة قدرها 2,3 مليار يورو لاستغلال موقعها المهيمن.

وتتهم المنصة بمنع التجار من بيع منتجاتهم على منصات منافسة أو استخدام خوارزميات لتقديم نصائح شراء على المستهلكين، بحسب" الفرنسية".

وقال كريس تونغ مدير التسويق في المجموعة "في البدايات (يوم العازبين) كنا نركز على النمو بالطريقة نفسها التي يركز فيها الآباء على حجم وقوة طفلهم".

وأضاف "لكن عندما يصبح طفلهم مراهقا، يركز الآباء على تطوير إحساسهم بالمسؤولية، والدور الذي يلعبونه في المجتمع وهذا ما نقوم به الآن"، في ما يبدو تكرارا لرسالة الحكومة.

وأعلنت شركة مجموعة "جي دي.كوم" المنافسة الكبرى لعلي بابا عن مبيعات بقيمة 271 مليار يوان (37 مليار يورو) - بزيادة حادة تبلغ نسبتها حوالى 28 بالمئة على أساس سنوي.

وتقول المنصتان المتنافستان إنهما سجلتا مبيعات كبيرة في بعض السلع وخصوصا الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومنتجات الحيوانات الأليفة وحتى مستحضرات التجميل.