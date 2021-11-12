إصابات كورونا العالمية تتجاوز 252 مليون

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 251.9 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين 331860.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 762007 46853888 الهند 462189 34401670 البرازيل 610036 21909298 المملكة المتحدة 142533 9448402 روسيا 506252 8952472 تركيا 72875 8339073 فرنسا 118056 7244040 إيران 127809 6019947 الأرجنتين 116184 5300985 إسبانيا 87617 5038517

​​​​​​​- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 23 - العراق 23445 2066905 40 - المغرب 14734 947902 44 - الأردن 11183 886042 48 - الإمارات 2142 740647 49 - تونس 25294 713523 50 - لبنان 8566 649696