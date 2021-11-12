النفط يتراجع مع ارتفاع الدولار في أسبوع متقلب

تراجعت أسعار النفط اليوم ومحت مكاسب حققتها في الجلسة السابقة مع مواصلة الدولار ارتفاعه بفضل رهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيقدم خططا لرفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمائة، إلى 81.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:28 بتوقيت جرينتش، بعد مكاسب 25 سنتا أمس الخميس.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.3 بالمائة، إلى 82.62 دولار للبرميل لتمحو بذلك كمكاسب أمس.

وتتجه عقود الخامين نحو إنهاء الأسبوع دون تغير تقريبا بعد تحركات حادة صعودا وهبوطا مدفوعة بارتفاع الدولار وتكهنات بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لتهدئة الأسعار، بحسب "رويترز".

وهناك مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالطلب مع تسارع انتعاش السفر جوا، لكن تشديد السياسة النقدية والمالية والشتاء القادم في نصف الكرة الشمالي ستكون عوامل مثبطة.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أمس الخميس توقعها للطلب على النفط في الربع الرابع 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، إذ يكبح ارتفاع أسعار الطاقة التعافي من جائحة كوفيد-19.

وقال بادين مور المحلل لدى بنك أستراليا الوطني إنه يتوقع استمرار الشح في سوق النفط إلى الربع الثالث من 2022 مع استمرار تعافي الطلب.

واتفقت أوبك+ على التمسك بخطط إضافة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق شهريا.