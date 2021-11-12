صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 332.34 نقطة أو ما يعادل 1.34% ليصل إلى29610.20 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا

بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 24.57 نقطة، أو1.22% ، ليصل إلى2038.87 نقطة.