ضوء أخضر أوروبي لاستخدام علاجين ضد كورونا لمواجهة ارتفاع الإصابات

أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر أمس لاستخدام علاجين لكوفيد - 19 قائمين على الأجسام المضادة سيساعدان على منع ظهور أعراض شديدة على المصابين بالوباء.ووافقت الوكالة على عقار "رونابريف" الذي طورته شركة "روش" السويسرية العملاقة للأدوية بالاشتراك مع شركة "ريجينيرون" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية وآخر يدعى "ريجكيرونا" طورته "سيلتريون" الكورية الجنوبية، بحسب "الفرنسية".وتضيف هذه الخطوة سلاحا جديدا إلى ترسانة الأدوية في الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان.وأفادت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام في بيان "رونابريف وريجكيرونا هما أول دواء مضاد أحادي النسيلة يحصل على رأي إيجابي بالنسبة لكوفيد - 19".وقالت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس إن الموافقة على العقارين كانت "خطوة مهمة" ضد الفيروس، في ظل اعتماد التكتل حاليا على أربعة لقاحات.وأضافت في بيان "مع ارتفاع إصابات كوفيد - 19 في جميع الدول الأعضاء تقريبا، من المطمئن رؤية عديد من العلاجات الواعدة قيد التطوير كجزء من استراتيجيتنا العلاجية".وتابعت "اليوم نتخذ خطوة مهمة إلى الأمام نحو هدفنا المتمثل في السماح بما يصل إلى خمسة علاجات جديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام".وقالت إنه بإمكان دول الاتحاد الأوروبي التسجيل على 55 ألف جرعة من علاج "رونابريف".والأجسام المضادة الأحادية النسيلة المنتجة في المختبر عبارة عن بروتينات على شكل Y ترتبط بالانتفاخات التي تنتشر على سطح الفيروس، ما يمنع العامل الممرض من غزو الخلايا البشرية.وتعمل اللقاحات على تدريب أجهزة المناعة على إنتاج مثل هذه الأجسام المضادة أيضا.لكن بعض الأشخاص، بمن فيهم كبار السن والذين يعانون من نقص المناعة، لا يستجيبون جيدا للقاحات، وتستفيد هذه المجموعات أكثر من "التطعيم السلبي" حيث يتم توصيل الأجسام المضادة مباشرة.وسجلت السلطات الصحية الهولندية أمس حصيلة قياسية جديدة من الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد فيما تعتزم الحكومة تشديد القيود الصحية.وأعلنت الهيئة الهولندية المسؤولة عن الصحة العامة "آر أي في إم" أنه تم تسجيل 16364 إصابة جديدة، وهي حصيلة قياسية منذ بدء الوباء حين بلغت 12997 في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2020، كما جرى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.ويعقد رئيس الوزراء مارك روته مؤتمرا صحافيا اليوم لإعلان إجراءات جديدة. وأوصى فريق الخبراء الذي يقدم النصح للحكومة خلال الوباء، بعودة إلى "إغلاق" لمدة أسبوعين كما أفادت وسائل الإعلام المحلية.يمكن أن تشمل القيود الصحية إلغاء الاحتفالات الكبرى وإغلاق دور السينما والمسارح والمطاعم بدءا من وقت معين. لكن المدارس قد تبقى مفتوحة بحسب الهيئة.وأوصى الخبراء أيضا بالإجراء الحساس سياسيا وهو حصر الدخول إلى بعض الأماكن بالأشخاص الملقحين أو المتعافين من كورونا.وتظاهر آلاف الأشخاص في لاهاي نهاية الأسبوع الماضي بعد إعادة فرض إلزامية وضع الكمامة في الأماكن العامة المغلقة مثل المتاجر.ووقعت اضطرابات في كانون الثاني (يناير) الماضي بعد فرض أول حظر تجول في هولندا منذ الحرب العالمية الثانية لمواجهة ارتفاع عدد الحالات بعد الميلاد.وأشارت الحكومة النمساوية إلى أنها تتحرك صوب تطبيق حظر تجول على الأشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا.وقال المستشار النمساوي أليكسندر شالينبرج في بريجنتس أمس "من الواضح بالفعل أن هذا الشتاء وعيد الميلاد سيكونان غير مريحين للأشخاص غير الملقحين".وأضاف شالينبرج أنه بالوضع في الحسبان زخم الموجة الرابعة من إصابات فيروس كورونا، قد تكون مسألة أيام فقط قبل أن يعيش الأشخاص غير الملقحين مع حظر تجوال صارم.ووصف معدل التطعيم البالغ نحو 65 في المائة بأنه "منخفض على نحو مخز" وحث مجددا النمساويين على تلقي التطعيم على الفور.وقال توماس شتيلتسر، رئيس وزراء ولاية النمسا العليا، إن منطقته ستصبح الأولى التي تنفذ مثل هذا الإغلاق الإثنين المقبل.وارتفع عدد الحالات الجديدة بفيروس كورونا في النمسا مجددا إلى رقم قياسي مرتفع بتسجيل 11 ألفا و975 إصابة.وفرضت السلطات في بكين قيودا جديدة على المؤتمرات والفعاليات بعد تأكيد حدوث ست إصابات محلية بكوفيد - 19 أمس، شملت أشخاصا حضروا مؤتمرات في المدينة.وسجلت مدينة بكين أقل من 50 إصابة محلية بأعراض كورونا أثناء الموجة الحالية التي شهدت أكثر من ألف حالة إصابة محلية منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر). لكن المدينة، التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في شباط (فبراير)، اتخذت تدابير صارمة للحيلولة دون زيادة حالات الإصابة بموجب سياسة عدم التسامح الصينية.وأغلقت العاصمة الصينية بالفعل بعض التجمعات السكنية والشركات التي يمكن أن تكون أكثر خطورة، كما أجلت الماراثون السنوي ودعت إلى خفض عدد الأنشطة مثل حفلات الزفاف والمعارض. وقال بانج شينجهو، نائب مدير مركز بكين لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إفادة صحافية أمس "يجب عقد المؤتمرات والفعاليات عبر الفيديو كلما أمكن ذلك، ويجب الحد من الفعاليات التي لا يمكن عقدها عبر الإنترنت بقدر الإمكان".في الوقت نفسه أمرت السلطات في مدينة داليان الساحلية الصينية جميع الشركات التي تتعامل مع الأطعمة المبردة والمجمدة المستوردة بتعليق عملياتها بسبب تفش جديد للفيروس بدأ الأسبوع الماضي.وأبلغت المدينة الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي للصين عن أكثر من 80 حالة كورونا خلال الأسبوع الماضي، حيث كانت أول إصابة لعامل في منطقة زوانجي بالمدينة في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر).