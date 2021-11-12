شجاعة الكاظمي تقهر جبن الميليشيات وخورها

العراق اليوم إذ ينفض غبار الإرهاب عن جنبات دجلته والفرات، في أمس الحاجة إلى وقفة الشقيق قبل الصديق. ولعل المحاولة الأخيرة لاستهداف رئيس الدولة الكاظمي - على شناعتها - توضح المدى الذي وصلت إليه الميليشيات من تخبط وجبن لم تكن لتصل إليه لولا تكامل مؤسسات الدولة العراقية أخيرا بقيادة الكاظمي.

شجاعة الرجل في مواجهة الميليشيات المتفلتة من عقالها تصب في مصلحة هيبة الدولة، لكنها في الوقت ذاته تتقاطع بل وتضرب في الصميم مصالح قادة الميليشيات، وهذا ما يضعه في مواجهة مستمرة وصلت إلى حد الاستهداف المباشر.

قوة الدولة العراقية وتعزيز هيبتها هو ما أدركته النخوة السعودية منذ البدايات، بإرسالها الوفود السياسية والدبلوماسية والاقتصادية قبل الجميع، رغم المخاطر المحدقة حينها، لبحث سبل المعونة والمساعدة التي يحتاج إليها العراق العربي وشعبه الكريم، إيمانا من الرياض بأن العروبة هي قدر العراق الشقيق، وإن تناوشته - وقت ضعفه - يد الميليشيات، طمعا في ثروات شعبه، لا حبا ولا حنينا إلى "رصافته وكرخه" كما يشعر نحوه كل عربي أصيل.

ليكتمل بالعراق ولأجل العراق عقد التحالفات السعودية الداعية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف بحليف عربي هو الأهم جغرافيا واستراتيجيا، نظرا إلى حساسية موقعه المكاني، وكم الخبرات النوعية المتوقعة من هذا الحليف، تبعا لأعوام مريرة من التلظي المباشر بنار الإرهاب ومؤامرات صانعيه.

ولأن الإرهاب كغيره من مصائب الدول ومشكلاتها العويصة يقتات على الجهل والفقر والمرض، فقد حان الوقت لتنمية شاملة يحتاج إليها العراق الجريح أكثر من غيره. لذا تتقاطر الوفود السعودية الخاصة والحكومية - كل بحسب تخصصه - لبحث ما من شأنه النهوض باقتصاد العراق الشقيق وإعماره، بما يتماشى وحضارة الرافدين العريقة.

يبقى أن بغداد والرياض قطبان مهمان وعاملان ثابتان لا غنى لمعادلة المنطقة السياسية والحضارية عن تكاملهما، وهذا أساس ما يخشاه الأعداء، ويسعد لمزيد منه الأشقاء والأصدقاء.