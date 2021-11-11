نيودلهي أكثر مدن العالم تلوثا .. حرائق الحقول كل شتاء

يسمع أجيج النيران في الحقول الهندية وسط انتشار سحب الدخان المنبعث من كل مكان. فكما في كل شتاء، تسود سحابة تلوث ضخمة على العاصمة نيودلهي بفعل أسلوب القطع والحرق الزراعي المعتمد على نطاق واسع في البلد الآسيوي العملاق.

تسمح هذه الممارسة لعشرات الآلاف من صغار المزارعين بتنظيف حقولهم بتكلفة زهيدة من بقايا محاصيل الأرز، لكي يتمكنوا من زرع المحصول التالي الذي عادة ما يكون من القمح، بحسب ما ذكرت "الفرنسية".

وفي ولاية البنجاب، المركز الروحي للسيخ والمنطقة الزراعية المهمة التي توصف بأنها مخزن الحبوب في الهند، تتركز معظم عمليات القطع والحرق هذه، في مشهد يتكرر في الحقول الواقعة على بعد ساعات قليلة بالسيارة إلى الشمال من العاصمة نيودلهي.

ويتجول فلاحون بعمائم على رؤوسهم في أراضيهم، حاملين مشاعل لحرق سيقان الأرز الجافة، مخلفين منظرا طبيعيا قاتما من رماد وأرض محترقة.

وفي البنجاب وحدها، تم الإبلاغ عن نحو 47 ألف عملية حرق لغابات زراعية في الأسابيع الأخيرة، بما يشمل أكثر من خمسة آلاف حريق من هذا النوع الثلاثاء الماضي، بحسب مكتب مكافحة التلوث في الولاية.

وفي كل عام، يسفر موسم حصاد الأرز السنوي في البنجاب وولاية هاريانا المجاورة، عن 35 مليون طن من بقايا القش، على ما أظهرت دراسة نشرت نتائجها هذا العام مجلة "إنرجيز" العلمية.

وفي نقاط مختلفة من العاصمة، بلغ مستوى الجسيمات الدقيقة بقطر 2،5 ميكرومتر، وهي الأرفع والأكثر تلويثا للهواء وبالتالي الأخطر على الصحة، نحو400 بحسب مؤشر جودة الهواء.

وهذا الرقم أعلى بـ16 مرة من الحد الأقصى اليومي التي توصي به منظمة الصحة العالمية.

وذكر مرصد حكومي أن أكثر من ربع مستويات تلوث الهواء في العاصمة مرتبط بعمليات القطع والحرق للغايات الزراعية.

غير أن المزارعين الذين يشكلون فئة قوية لها ثقل انتخابي كبير في الهند، يشككون في دورهم في التلوث قائلين إنهم غير قادرين على تغيير أساليب الزراعة هذه من دون مساعدة كبيرة من الحكومة.

وأشار تقرير صدر في 2020 من منظمة "آي كيو أير" السويسرية إلى أن الهند تضم 22 من أكثر 30 مدينة تلوثا في العالم، أبرزها نيودلهي التي تتصدر القائمة على مستوى العالم.