"الصحة العالمية": السكري يجعل الأفارقة أكثر عرضة للموت بكوفيد -19

قالت منظمة الصحة العالمية أمس إن معدلات الوفيات بكوفيد -19 ترتفع بشدة بين مرضى السكري في إفريقيا التي تتزايد فيها أعداد مرضى السكري بوتيرة سريعة.وخلص تحليل أجرته المنظمة لبيانات من 13 دولة إفريقية أن معدل الوفيات بين مرضى السكري المصابين بكوفيد بلغ 10.2 في المائة، مقارنة بـ2.5 في المائة بين مرضى كوفيد عموما.وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا في بيان، "إن كوفيد -19 يبعث رسالة واضحة بأن مكافحة السكري في إفريقيا على درجة قصوى من الأهمية من جوانب كثيرة من بينها المعركة مع الجائحة الحالية".تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 70 في المائة من مرضى السكري في القارة لم يكونوا على دراية بمرضهم.وتشير توقعات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن عدد المرضى في إفريقيا سيصل إلى 55 مليونا بحلول 2045 ارتفاعا من 24 مليونا هذا العام.وتعكس البيانات الواردة من إفريقيا حول زيادة خطر الموت بكوفيد بين المصابين بالسكري اتجاها عالميا. وجاء في تحقيق أجرته "رويترز" هذا العام أن الوباء كشف أن الولايات المتحدة خسرت معركتها ضد مرض السكري على مدى أكثر من عقد.وسجلت إفريقيا حتى أمس أكثر من 8.6 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد و220 ألف وفاة، بحسب إحصاء لـ"رويترز".وتقول منظمة الصحة العالمية، إن أقل من 7 في المائة من سكان إفريقيا حصلوا على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 40 في المائة.