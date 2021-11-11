اختراع قميص يمنع آلام الظهر وتوتر العضلات

تعد آلام الظهر من أكبر المشكلات التي تواجه الأفراد من المراحل العمرية كافة، ما يجعل أمورا اعتيادية كالتسوق، والأعمال المنزلية، وأي عمل آخر، أكثر صعوبة.ويقضي كثير وقتا طويلا في العمل أو في وقت الفراغ جالسين، ويتطلب عديد من الوظائف هذه الأيام من العمال الجلوس طوال اليوم، من رجال الإنقاذ إلى المعلمين، فغالبا ما يجد الناس أنفسهم متشنجين لساعات متتالية، ويمكن أن يؤدي هذا، بشكل مقلق، إلى إلحاق الضرر بالظهر، المسبب للألم والمشكلات طويلة الأمد.ويمكن الوقاية من آلام الظهر، وتوتر العضلات، ومشكلات الظهر طويلة الأمد باستخدام قمصان تحمل تقنية ثورية لتصحيح تموضع الفقرات، أعلنت عنها شركة "أكتيف بوستشر"، كما ذكرت صحيفة "ميرور".ويعد قميص تصحيح التموضع من "أكتيف بوستشر" تغييرا كاملا لقواعد اللعبة لأنه يساعد على تصحيح وضعيتك وتجنب مشكلات الظهر المروعة.وتأتي الفكرة من شيء يسمى "شرائط كينيسيو" (المعروف أيضا باسم الشرائط الطبية) الذي يستخدم في العلاج الفيزيائي والرياضات الاحترافية.وتعد التقنية فائقة، والقميص نفسه مرن، كما أنه بالتالي لا يظهر تحت الملابس.وتكمن التقنية الحقيقية لتصحيح وضعية الجسد في الشرائط الطبية التي تسحب الكتفين وتمنع التراخي الضار بالعضلات.ويعد القميص مثاليا لجميع البالغين الذين قد يكون وضعهم سيئا، مثل أولئك الذين يقضون وقتا طويلا في الجلوس كالعاملين في المكاتب، أو سائقي الشاحنات، وأيضا لمن يعانون توترا عضليا أو مشكلات مزمنة في الظهر.