"ناسا" تطلق مهمتها إلى الفضاء بعد 3 أسابيع من التأجيل

أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" وشركة الصواريخ سبيس إكس أربعة رواد فضاء إلى مدار في وقت متأخر من البارحة الأولى في طريقهم إلى محطة الفضاء الدولية، ومن بينهم رائد فضاء مخضرم.وكان مقررا أن ينطلق الطاقم في أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، لكن عملية الإقلاع أرجئت مرارا، ولا سيما بسبب الأحوال الجوية، ثم بسبب "مشكلة صحية طفيفة" أصيب بها أحد رواد الفضاء، ولم تكشف "ناسا" عن تفاصيل بشأنها.وبحسب "رويترز"، أقلعت مركبة الإطلاق التي بنتها سبيس إكس، المؤلفة من كبسولة كرو دراجون مثبتة أعلى صاروخ فالكون 9، في السماء المظلمة من مركز كينيدي الفضائي التابع لـ"ناسا" في ولاية فلوريدا الأمريكية في مهمة في المدار تستمر ستة أشهر.وبث تلفزيون "ناسا" إقلاع مركبة الفضاء، التي أطلق عليها الطاقم اسم إندورانس، على الهواء مباشرة من كيب كانافيرال.وبحسب المعلقين على الإطلاق، أوصلت المرحلة العليا من الصاروخ كبسولة الطاقم إلى مدار الأرض خلال عشر دقائق تقريبا. وانفصلت المرحلة السفلية من الصاروخ، التي يمكن إعادة استخدامها، عن باقي المركبة الفضائية وعادت إلى الأرض بسلام.وهو ثالث طاقم "عامل" لمحطة الفضاء الدولية يتم إرساله إلى مدار على متن كبسولة دراجون منذ بدأت "ناسا" و"سبيس إكس" العمل معا لاستئناف عمليات الإطلاق إلى الفضاء من أراض أمريكية العام الماضي، بعد توقف استمر تسعة أعوام مع نهاية برنامج رحلات المكوك الفضائي الأمريكية في 2011.وأسس الملياردير إيلون ماسك شركة سبيس إكس في 2002.والفريق الذي يعرف "بالطاقم 3" مؤلف من رائد الفضاء المخضرم توم مارشبيرن (61 عاما)، وراجا تشاري (44 عاما)، وكايلا بارون (34 عاما)، الخريجان في أحدث فصول "ناسا" لرواد الفضاء، والألماني ماتياس ماورر (51 عاما) من وكالة الفضاء الأوروبية.