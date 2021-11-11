الأسهم الأوروبية تحقق مستوى قياسي بدعم قطاع التعدين

أغلقت الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي مرتفع اليوم بعد أن استفادت أسهم شركات التعدين التي ينصب تركيز أعمالها على الصين من حالة الارتياح إزاء وضع مجموعة إيفرجراند الصينية للتطوير العقاري، في حين تلقت المعنويات دعما من قوة موسم الأرباح.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.3 بالمئة عند ذروة جديدة بلغت 485.29 نقطة، مع صعود قطاع التعدين 3.7 بالمئة في أفضل يوم له في أربعة أشهر.

وكانت أسهم مجموعة أنجلو أمريكان التي تنشط في مجالات متنوعة في التعدين الأفضل أداء في القطاع، إذ قفزت 5.9 بالمئة بعد أن سجلت منافستها شركة ألروسا الروسية لإنتاج الألماس قفزة في الأرباح وأشارت إلى انتعاش قوي في الطلب العالمي على ذلك المعدن النفيس.

وارتفع سهم شركة بي.إتش.بي جروب 3.9 بالمئة بعد أن قالت إنها حصلت على موافقة على خارطة الطريق التي طرحتها لمواجهة ظاهرة تغير المناخ. وتهدف أكبر شركة تعدين في العالم إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

وارتفعت أسعار خام الحديد والنحاس بعد تقارير تفيد بأن مجموعة إيفرجراند الصينية المثقلة بالديون تجنبت مرة أخرى التخلف عن سداد ديونها. وعزز ارتفاع أسعار السلع الأساسية قطاع التعدين الأوسع نطاقا.

ومع ذلك، فإن المخاوف من ارتفاع التضخم العالمي وضعت سقفا لصعود السوق، خاصة بعد تسجيل قراءة أعلى من المتوقع من الولايات المتحدة.

وقال داني هيوسون المحلل في (إيه.جيه بيل) "هناك قدر كبير من المخاوف بشأن الارتفاع الجنوني للتضخم في الولايات المتحدة، فتسجيل التضخم أعلى مستوياته منذ 31 عاما ليس بالشيء الذي يمكن استيعابه بسهولة".

وجاءت البيانات الأمريكية في أعقاب ارتفاع أسعار المنتجين من الصين، بينما بدأت أسواق المال في منطقة اليورو أيضا في تحديد الأسعار مع رفع أسعار الفائدة الذي جاء في وقت مبكر مما أشار إليه البنك المركزي الأوروبي سابقا.

وأظهرت أحدث بيانات رفينيتيف أنه من المتوقع أن تقفز أرباح الشركات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 ما نسبته 60.7 بالمئة في الربع الثالث إلى 104.4 مليار يورو (120.7 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق، وهو ما يشكل تحسنا عن تقديرات الأسبوع الماضي البالغة 57.2 بالمئة.

ورفع جولدمان ساكس السعر المستهدف لأجل 12 شهرا لمؤشر ستوكس 600 إلى 530 نقطة من 520 نقطة، قائلا إن الأرباح الأوروبية أثبتت مرونتها في مواجهة اختناقات سلاسل التوريد.

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم أرسيلور ميتال التي مقرها لوكسمبورج 4.1 بالمئة بعد الإعلان عن أقوى ربع لها منذ أكثر من عقد وقفز سهم شركة كيماويات البناء السويسرية سيكا 10.9 بالمئة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بعد موافقتها على شراء شركة (إم.بي.سي.سي)لكيماويات البناء في صفقة قيمتها ستة مليارات دولار.

ومع ذلك، كانت أسهم التجزئة من بين أكبر العوامل المعوقة لصعود السوق بشكل عام بقيادة شركة التجزئة البريطانية (بي اند إم) التي انخفضت 5.6 بالمئة بعد أن سجلت أرباحا أساسية أقل في النصف الأول من العام.