لمواجهة التقدم الصيني .. خريطة طريق بريطانية لتقنيات الجيل السادس والذكاء الاصطناعي

قالت ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية إن بريطانيا وإندونيسيا ترسمان خريطة طريق للتعاون في تقنيات الجيل التالي، لمواجهة التقدم الصيني، بما في ذلك إنترنت الجيل السادس، مؤكدة أنه من الضروري أن يضع "العالم الحر" معايير فنية.

وقالت تروس في مؤتمر عقب محادثات مع ريتنو مرصودي وزيرة الخارجية الإندونيسية في جاكرتا أمس "نحتاج إلى التأكد من أن معايير التكنولوجيا يصوغها العالم الحر".

وألمحت الوزيرة البريطانية بذلك إلى طموحات الصين لكتابة معايير عالمية للجيل القادم من التكنولوجيا في إطار ما يسمى مشروع معايير 2035. وقالت: "نريد العمل مع إندونيسيا في مجالات مثل الإنترنت وأيضا الجيل القادم من التكنولوجيا، سواء كان الجيل الخامس أو السادس أو في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والكم".

وبموجب معايير 2035 التي تم الكشف عنها العام الماضي، حددت الصين مخططا لشركات التكنولوجيا المملوكة للدولة والرائدة لوضع معايير للتقنيات الناشئة. وتعد الولايات المتحدة وبريطانيا أن الخطة تشكل تهديدا للهيمنة الغربية على أسواق التكنولوجيا العالمية.

ومنعت الحكومة البريطانية منتصف العام الماضي، مشاركة عملاق التكنولوجيا الصينية، شركة هواوي، في بناء شبكة الجيل الخامس للمحمول على أراضيها.

واتفق الوزراء في الحكومة البريطانية على منع شركات الاتصالات العاملة في البلاد من شراء أي معدات من شبكة الجيل الخامس من شركة هواوي من العام الجديد.

كما ستقوم الحكومة بإزالة كافة معدات شركة هواوي لشبكة المحمول بدءا من 2027. وقال أوليفر دودن وزير الثقافة، إن القرار سيؤخر تغيير الشبكات نحو عام وسيضيف إلى التكلفة نحو نصف مليار استرليني.

ويأتي هذا القرار البريطاني عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الصينية متهمة إياها بتهديد الأمن القومي، وهو الاتهام الذي نفته شركة هواوي.

وقامت شركة التكنولوجيا الصينية برد الصفعة للحكومة البريطانية آنذاك، حيث قالت، إن القرار سياسي بامتياز ويتعلق بسياسة التجارة الأمريكية ولا علاقة له بالأمن، يشار إلى إن هذا القرار سيرفع من حدة التوتر الدائر حاليا بين الولايات المتحدة والصين.

وقال دودن "الطريقة السليمة لتأمين شبكاتنا ستكون بالتزام الشركات العاملة بوقف استخدامها المعدات التابعة لشركة هواوي في بناء شبكة الجيل الخامس للمحمول".

وأضاف "ليكون الأمر واضحا فإنه مع نهاية العام الحالي سيكون على شركات المحمول في بريطانيا عدم شراء معدات الجيل الخامس من شركة هواوي وأشير هنا إلى أنه مع مرور مشروع قانون لتأمين شبكات الاتصالات سيكون عدم الالتزام بالمنع أمرا غير قانوني في الأساس".

وفي سياق الشأن البريطاني، أصدر رئيس الوزراء بوريس جونسون تحذيرا لأعضاء البرلمان الذين يخالفون القواعد، بعد أن ألقت اتهامات الفساد المتزايدة ضد حزب المحافظين الحاكم بظلالها على ظهوره في قمة المناخ العالمية وأجبرته على إنكار أن بريطانيا فاسدة.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي تلفزيوني خلال مؤتمر قمة المناخ (كوب 26) في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، "يجب التحقيق مع من يخالفون القواعد، ومعاقبتهم، أعتقد حقا أن المملكة المتحدة ليست دولة فاسدة مطلقا".

وشارك جونسون في القمة سعيا لإقناع قادة العالم بأن يعلنوا التزامات كبيرة للتصدي لتغير المناخ، إلا أن تركيزه تراجع بسبب الأزمة المتنامية بشأن سلوك اثنين من كبار نواب حزب المحافظين، وسط سلسلة من التغطيات الصحافية السلبية بما في ذلك من صحف عادة ما كانت صديقة.

وأجبر رد الفعل العنيف جونسون على التراجع الذي لم يغضب أعضاء حزبه فحسب، بل تسبب أيضا في زيادة التدقيق في سلوك نواب حزب المحافظين الآخرين.

ويواجه الوزير السابق من حزب المحافظين، جيفري كوكس، دعوات لإجراء تحقيق معه بشأن ما إذا كان قد انتهك آداب السلوك الخاصة بأعضاء البرلمان من خلال استخدام مكتبه بالمجلس للقيام بأعمال قانونية خارجية.