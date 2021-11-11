رياح معاكسة تقلق نمو الاتحاد الأوروبي .. اضطراب الإمدادات وارتفاع الغاز وعودة كورونا

قالت المفوضية الأوروبية في أحدث توقعاتها لاقتصاد المنطقة أمس، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سينمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعا هذا العام، إلا أن أسعار الغاز المرتفعة واضطرابات سلاسل التوريد واحتمال تسجيل مزيد من الارتفاعات في إصابات كورونا تمثل مصدر قلق كبيرا.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 5 في المائة، على أساس سنوي في الاتحاد الأوروبي في 2021، ثم 4.3 في المائة في 2022، في كل من الاتحاد الأوروبي ككل وفي منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو التي تضم 19 دولة.

وقال الاقتصادي باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، في بيان، إن "الاقتصاد الأوروبي ينتقل من مرحلة التعافي إلى النمو، إلا أنه يواجه الآن بعض الرياح المعاكسة".

وأوضحت المفوضية، إن "الاختناقات والاضطرابات في الإمدادات حول العالم تلقي بثقلها على النشاط في الاتحاد الأوروبي، وفضلا عن ذلك، فإنه بعد الانخفاضات الحادة في 2020، ترتفع أسعار الغاز الطبيعي، بوتيرة مضطربة".

وأوضحت المفوضية أن معدل التضخم السنوي، الذي يرتفع بسبب أسعار الغاز إلى حد كبير، سجل مستوى تاريخيا عند 4.1 في المائة، في تشرين الأول (أكتوبر) في منطقة اليورو، إلا أنها شددت على أن هذا كان أمرا "مؤقتا".

وتوقعت أن يبلغ ذروته عند 2.4 في المائة، لهذا العام، ثم يتراجع إلى 2.2 في المائة في 2022 ثم إلى 1.4 في المائة، في 2023 في منطقة اليورو. وجاءت التوقعات أعلى بصورة طفيفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة.

وتصطدم التوقعات الوردية بشكل عام بعديد من الاحتمالات، بما في ذلك احتمال إعادة فرض إغلاقات للسيطرة على التفشي، وهو ما قالت المفوضية إنه غير مستبعد، خاصة في الدول الأعضاء ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس، بعد بيانات أظهرت ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم في الولايات المتحدة شجعت الرهانات على رفع أسعار الفائدة، وحدت من أثر التفاؤل بشأن شركة التطوير العقاري الصينية إيفرجراند وسلسلة نتائج للشركات.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة، بحلول الساعة 08:19 بتوقيت جرينتش، بعدما أظهرت بيانات صعود معدل التضخم في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ 1990، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" للتعجيل بتشديد السياسة النقدية.

غير أن القطاعات المنكشفة على التعامل مع الصين، بما فيها التعدين وشركات البناء والمواد الخام، ارتفعت أكثر من 1 في المائة مع تجنب شركة إيفرجراند الصينية المتعثرة تخلفا عن السداد يمكن أن يزعزع استقرار الأسواق، وذلك في اللحظات الأخيرة للمرة الثالثة خلال الشهر الماضي.

وقفز سهم شركة الكيماويات السويسرية سيكا 10.8 في المائة بعدما اتفقت على شراء "إم.بي.سي.سي" لصناعة كيماويات البناء في صفقة بقيمة ستة مليارات دولار.

كما صعد سهم أرسيلور ميتال التي مقرها لوكسمبورج 2.5 في المائة بعدما أفصحت عن تحقيق أفضل أداء فصلي في أكثر من عشرة أعوام.

وكانت أسهم شركات التجزئة بين أكبر الخاسرين متأثرة بأداء شركة متاجر التجزئة البريطانية بي.آند.إم التي هوى سهمها 4.9 في المائة بعدما سجلت تراجعا في أرباح النصف الأول الأساسية.

وقال مكتب الإحصاء في ألمانيا أخيرا، إن صادرات البلاد تراجعت للشهر الثاني على التوالي في أيلول (سبتمبر)، بينما شهدت الواردات ركودا تقريبا، وذلك في مؤشر جديد على أن اضطرابات سلاسل الإمداد تقوض تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

وبحسب "رويترز"، انخفضت الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية 0.7 في المائة خلال الشهر إلى 112.3 مليار يورو "129.75 مليار دولار" مقارنة بتوقعات اقتصاديين بعدم حدوث تغير يذكر.

وارتفعت الواردات 0.1 في المائة إلى 99.2 مليار يورو، وهي أضعف من زيادة 0.6 في المائة توقعها محللون. وأظهرت البيانات أن الاختناقات في سلاسل التوريد ونقص الإمدادات ما زالت تؤثر في المصدرين الألمان.

وأرجع المحللون التراجع إلى أن استمرار الاختناقات في سلاسل التوريد لا يزال يضغط على الاقتصاد الألماني القائم بشكل كبير على التصدير. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه معهد إيفو الألماني الاقتصادي في ميونخ، أن تجار التجزئة الألمان يتوقعون استمرار اختناقات سلاسل التوريد حتى الصيف. وأضاف المعهد أن قطاع تجارة التجزئة يتوقع استمرار أزمة الاختناقات خلال الأشهر العشرة المقبلة.

من جانبه، قال كلاوس فولرابه مسؤول الاستطلاعات في المعهد، "اختيار المنتج سيتم تقييده حتى نهاية العام، وبعد ذلك بفترة طويلة". وأضاف المعهد أن مشكلات التوريد ستنعكس في الأسعار في أعمال رأس العام الميلادي.

وكان عدد كبير من الشركات قد أعلن رفع الأسعار. وجاء تجار الدراجات في طليعة التجار الأكثر تشاؤما، حيث توقعوا استمرار مشكلات الإمداد إلى العام بعد المقبل، فيما توقع تجار الأثاث استمرار الأزمة لأكثر من عام، وتوقع تجار الألعاب استمرار الأزمة نحو 11 شهرا، وتوقع تجار مستلزمات البناء استمرارها عشرة أشهر.

في المقابل، توقعت شركات تجارة المواد الغذائية إمكانية هدوء أزمة التوريد في ربيع العام المقبل.

وأظهر مسح أن معنويات المستثمرين في ألمانيا ارتفعت بشكل غير متوقع في تشرين الثاني (نوفمبر) وسط توقعات بأن ضغوط الأسعار ستنحسر مع بداية العام المقبل وسيتسارع النمو في أكبر اقتصادات أوروبا.

وقال معهد زد. إي. دبليو للأبحاث الاقتصادية، إن مسحه لثقة المستثمرين بالاقتصاد أظهر تحسنا يبلغ 31.7 نقطة من 22.3 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر). وتوقع استطلاع تراجعا إلى 20 نقطة. وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد في بيان، "خبراء سوق المال أكثر تفاؤلا بشأن الأشهر الستة المقبلة". وأضاف "بالنسبة إلى الأشهر الأربعة الأولى من 2022 توقعوا ارتفاع النمو وتراجع التضخم، سواء في ألمانيا أو في منطقة اليورو".