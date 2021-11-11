ماسك يفعلها .. بيع 3 % من حيازته في «تسلا» بـ 5.1 مليار دولار

قال الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنه باع أسهما بخمسة مليارات دولار في الشركة بعد أيام قليلة من استطلاعه رأي مستخدمي موقع تويتر في بيع 10 في المائة من حصته.

وفي أول بيع لأسهم منذ 2016، باع ماسك نحو 3.6 مليون سهم في "تسلا"، قيمتها نحو أربعة مليارات دولار، كما باع 934 ألف سهم أخرى مقابل 1.1 مليار دولار بعد تفعيل خيارات للحصول على 2.2 مليون سهم تقريبا.

تعادل الأسهم المبيعة نحو 3 في المائة من إجمالي حيازاته في الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، التي تشكل القسم الأكبر من ثروته التي تقدر بنحو 281.6 مليار دولار، وفقا لـ"فوربس".

وبدأ ماسك استطلاع الآراء السبت الماضي، على "تويتر" في بيع نحو 10 في المائة من حيازاته، ما ساعد في دفع سعر سهم "تسلا" للتراجع بعدما أيدت أغلبية البيع.

وهبط السهم 12 في المائة الثلاثاء في عمليات بيع استمرت أيام عدة عرضت مكانة الشركة كواحدة من الشركات التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار للخطر، لكن السهم ارتفع 4.3 في المائة أمس الأول.

وكان بيع الأسهم الإضافية منفصلا ومنح ماسك احتياطيات كبيرة من السيولة النقدية، إذ إن ثروته مرتبطة ارتباطا كبيرا بحصصه في "تسلا" و"سبيس إكس".

ورغم أن "تسلا" فقدت نحو 150 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الأسبوع، فقد كان المستثمرون الأفراد مشترين صافين للأسهم، وبلغ صافي مشترياتهم يومي الإثنين والثلاثاء 157 مليون دولار بحسب "فاندا" للأبحاث.

وسجل سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا تراجعا جديدا قبل بدء التعاملات الرسمية أمس الأول، لتقل القيمة السوقية عن تريليون دولار وتخرج الشركة من نادي التريليون دولار في ظل عمليات البيع الواسعة للسهم، ما خفض قيمتها السوقية بأكثر من 200 مليار دولار.

وقبل إتمام البيع، أعرب رون وايدن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوريجون، عن عدم ارتياحه من مبادرة ماسك بشأن طرح فكرة بيع جزء من أسهم الشركة للتصويت على موقع تواصل اجتماعي.

وكتب وايدن عبر "تويتر"، "سواء دفع أغنى رجل في العالم أي ضرائب أم لا، يجب عليه ألا يعتمد على نتائج استطلاع على "تويتر"، لقد حان الوقت لفرض ضريبة دخل على المليارديرات".

ونمت ثروة ماسك بقوة في الأشهر الأخيرة مع الارتفاع المطرد في أسعار أسهم "تسلا"، على الورق على الأقل. ومع ذلك، ووفقا للقواعد الحالية، تكون الضرائب مستحقة فقط عندما يجني أرباحا من بيع الأسهم.

وفي الاستطلاع الذي أطلقه ماسك عبر "تويتر"، طرح سؤالا، "لقد تم تحقيق كثير من المكاسب غير المتحققة في الآونة الأخيرة لكونها وسيلة للتهرب الضريبي، لذلك أقترح بيع 10 في المائة من أسهمي في "تسلا". هل تؤيدون ذلك؟".

وكان على مستخدمي "تويتر" الاختيار بين "نعم" و"لا". وبحلول مساء الأحد، كان قد صوت في الاستطلاع أكثر من 3.5 مليون شخص في غضون 24 ساعة. ولدى قطب الأعمال ما مجموعه 62.7 مليون متابع عبر "تويتر".