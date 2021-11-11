الدولار عند ذروة 16 شهرا .. والين الأدنى منذ عدة أعوام

قفز الدولار مسجلا أعلى مستوى في 16 شهرا مقابل اليورو وعملات رئيسة أخرى خلال تعاملات أمس، بينما تراجع الين صوب أدنى مستوياته في عدة أعوام، وذلك بعد أعلى قراءة للتضخم في الولايات المتحدة منذ 30 عاما التي عززت الرهانات على رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990 الشهر الماضي، ويعتقد متعاملون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" سيرد برفع أسعار الفائدة أسرع من أقرانه في أوروبا واليابان.

وهبط اليورو هبوطا حادا وسط توقعات بتباطؤ البنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسات، وواصل التراجع إلى 1.1454 دولار، وهو أدنى مستوى منذ تموز (يوليو) 2020.

ووفقا لـ"رويترز"، مقابل سلة عملات رئيسة، ارتفع مؤشر الدولار ليسجل 95.101 نقطة، أعلى مستوى له أيضا منذ تموز (يوليو) 2020. وهبط الجنيه الاسترليني أيضا لقاع جديد هو الأدنى في 11 شهرا أمس عند 1.3365 دولار.

وواصل الين تراجعه الحاد عن مكاسب حققها في الآونة الأخيرة ليهبط إلى 114.15 مقابل الدولار، كما سجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أدنى مستويات في شهر.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.5 في المائة إلى 0.7287 دولار، كما خسر نظيره النيوزيلندي 0.6 في المائة لينزل إلى 0.7013 دولار.

إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة بينما أعاد المستثمرون تقييم الكيفية التي سيرد بها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1847.23 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0419 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1850.10 دولار.

وارتفع المعدن الأصفر لأعلى مستوى منذ 15 حزيران (يونيو) أمس الأول بعدما أظهرت بيانات تسجيل أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى زيادة سنوية في 31 عاما الشهر الماضي، ما عزز الإقبال على الذهب كتحوط من التضخم.

ودفعت سياسات التيسير النقدي الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي خلال الجائحة أسعار الذهب إلى مستويات جديدة مرتفعة على مدار العامين الماضيين، لكن من شأن أي رفع لأسعار الفائدة لتخفيف التضخم أن يضغط على الذهب لأنه سيرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وأدى ارتفاع الدولار، الذي صعد لأعلى مستوى في عام، أيضا إلى مزيد من الضغط على الذهب. ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب بالنسبة إلى المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة، إلى 24.69 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 1066.71 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2026.80 دولار.