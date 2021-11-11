"الحمادي": توزيع 72 مليون ريال أرباح نقدية عن العام 2021

أوصى مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية و الاستثمار اليوم بتوزيع 72 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2021.

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 120 مليون سهم لتصبح حصة السهم من التوزيع 0.60 ريال وبلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6%.

وقالت الشركة بأنه سيكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

كما أوصى مجلس الإدارة للرفع للجمعية العمومية للتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022.