"المزرعة" تربح 3.5 مليون ريال في الربع الثالث .. بانخفاض 52.8 %

أعلنت الشركة السعودية للتسويق (المزرعة) تحقيق صافي ربح 3.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 بانخفاض 52.8 % عن الربع المماثل من 2020.

ويعود السبب لانخفاض إيرادات الربع الحالي بمبلغ 14.4 مليون ريال على الرغم من زيادة اجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 3.7 مليون ريال نتيجة للزيادة في الإيرادات الخاصة بقطاع المدن الترفيهية ذات هامش الربح المرتفع للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. إضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية شاملة الاستهلاك للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 9.5 مليون ريال.