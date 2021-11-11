الأسهم اليابانية ترتفع وسط عمليات اقتناص صفقات

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الخميس إذ اتسم المستثمرون بالانتقائية واختاروا الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بالمقارنة مع أحدث توقعاتهم، في حين أثرت المخاوف المتعلقة بارتفاع التكاليف على الإقبال على الشراء.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.59 بالمئة مسجلا 29277.86 نقطة بعد أن خسر 0.2 بالمئة في وقت سابق من الجلسة متأثرا بتراجع الأسهم الأمريكية.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 بالمئة إلى 2014.30 نقطة، بحسب ما نشرت "رويترز".

وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض كبير الليلة الماضي إذ حد ارتفاع أسعار المستهلكين من إقبال المستثمرين على المخاطرة وأثار مخاوف من موجة طويلة من التضخم.

وقفز سهم باسيفيك ميتالز 17.09 بالمئة بعد أن كشف صندوق استثمار كبير عما بحوزته من أسهم الشركة.

وعلى الجانب الآخر هبط سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل 3.83 بالمئة وسهم مجموعة أساهي 3.94 بالمئة بعد أن خفضتا توقعاتهما للأرباح السنوية.