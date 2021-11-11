مجلس إدارة "الحكير" يوصي بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن أن مجلس إدارة الشركة قرر التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من 2.1 مليار ريال إلى 1.130 مليار ريال بنسبة 46.2 %، ذلك لإعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة ، وستكون طريقة تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء 96,920,237 سهم من أسهم الشركة، بحيث يتم تخفيض سهم واحد لكل 2.167 سهم .

كما أوصى مجلس إدارة للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 1,000 مليون ريال.

وأوضحت الشركة إنها تهدف بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى تحسين أدائها التشغيلي والمالي