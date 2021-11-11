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أسواق الأسهم- السعودية

"تداول": بدء تداول أسهم "العربية" في السوق الرئيسية.. الاثنين المقبل

"تداول": بدء تداول أسهم "العربية" في السوق الرئيسية.. الاثنين المقبل

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم “الشركة العربية للتعهدات الفنية” في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين 10 /04 /1443هـ الموافق 15 /11 /2021م برمز تداول 4071 وبالرمز الدولي SA15D1I1VJH7 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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