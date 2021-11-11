"تداول": بدء تداول أسهم "العربية" في السوق الرئيسية.. الاثنين المقبل

أعلنت "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم “الشركة العربية للتعهدات الفنية” في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين 10 /04 /1443هـ الموافق 15 /11 /2021م برمز تداول 4071 وبالرمز الدولي SA15D1I1VJH7 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.